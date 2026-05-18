Quản lý thị trường Hà Nội triển khai cao điểm xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 5/5/2026, cùng các văn bản chỉ đạo của Bộ Công Thương, UBND Thành phố Hà Nội, Ban Chỉ đạo 389 Thành phố, Sở Công Thương và Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội về triển khai cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, các Đội Quản lý thị trường trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh hàng hóa trên địa bàn Thành phố.

Đội Quản lý thị trường số 24, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội được giao nhiệm vụ quản lý thị trường hàng hóa 4 xã của thành phố Hà Nội gồm: Hoài Đức, Sơn Đồng, Dương Hoà và An Khánh. Thời gian qua, bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên, đơn vị đã nỗ lực triển khai “nhiệm vụ kép” trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026” và thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 5/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Đội Quản lý thị trường số 24 phối hợp với lực lượng Công an kiểm tra cơ sở sang bao, đóng gói đường có dấu hiệu giả mạo nguồn gốc xuất xứ tại xã Hoài Đức, Hà Nội.

Triển khai nhiệm vụ trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm 2026”, Đội Quản lý thị trường số 24 đã nhanh chóng triển khai đồng bộ các biện pháp kiểm tra, kiểm soát theo đúng nội dung kế hoạch. Đồng thời, tập trung rà soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại chợ dân sinh, kho bãi, điểm tập kết hàng hóa, trung tâm thương mại và các cơ sở cung cấp thực phẩm cho bếp ăn tập thể.

Cùng với kiểm tra định kỳ, đơn vị cũng tăng cường kiểm tra đột xuất đối với các nhóm hàng có nguy cơ cao như thực phẩm đông lạnh, bánh kẹo, sữa chế biến, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm tươi sống và rượu thủ công; tập trung kiểm tra nguồn gốc xuất xứ, nhãn hàng hóa, điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và hoạt động quảng cáo. Đội Quản lý thị trường số 24 đã liên tục triển khai các đợt kiểm tra tại chợ dân sinh, kho bãi, điểm tập kết hàng hóa, cơ sở kinh doanh thực phẩm và các địa bàn có nguy cơ phát sinh vi phạm cao.

Theo số liệu của Đội Quản lý thị trường số 24, tính từ ngày 15/12/2025 đến ngày 15/5/2026, riêng trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, đơn vị đã kiểm tra 48 vụ việc; chuyển 3 vụ sang cơ quan điều tra do có dấu hiệu vi phạm hình sự; xử lý 45 vụ với số tiền xử phạt hơn 1,8 tỷ đồng; trị giá hàng hóa tiêu hủy hơn 543 triệu đồng. Trong thời gian thực hiện tháng cao điểm từ 15/4 đến 15/5/2026, đơn vị đã kiểm tra, xử lý 18 vụ việc liên quan lĩnh vực an toàn thực phẩm. Trong đó, 1 vụ được chuyển sang cơ quan điều tra do có dấu hiệu tội phạm hình sự về sản xuất hàng giả là thực phẩm; xử lý 17 vụ với tổng số tiền xử phạt hơn 409 triệu đồng; trị giá hàng hóa vi phạm gần 200 triệu đồng.

Các đội quản lý thị trường khác cũng đang tích cực thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg. Cụ thể, khoảng 10h ngày 13/5/2026, tổ công tác gồm Công an phường Thượng Cát phối hợp Đội Quản lý thị trường số 22 (Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội) tiến hành kiểm tra hành chính hộ kinh doanh do ông N.V.M làm chủ tại số 154 đường Bờ Tây sông Nhuệ, tổ dân phố Tân Phong, phường Thượng Cát, Hà Nội.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 5.200 đôi tất trẻ em mang nhãn hiệu Puma, 100 đôi tất mang nhãn hiệu Adidas và 130 áo phông nữ mang nhãn hiệu Nike. Tổng số hàng hóa có dấu hiệu vi phạm là 5.430 sản phẩm.

Lực lượng chức năng tạm giữ hơn 5.400 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu. Ảnh: CAHN

Toàn bộ số hàng được đóng gói sơ sài, không có bao bì, tem nhãn theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất chính hãng.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông N.V.M không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hoặc giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp của lô hàng.

Qua đối chiếu ban đầu với danh mục bảo hộ nhãn hiệu, toàn bộ số hàng hóa trên có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng như Nike, Adidas và Puma - những nhãn hiệu đang được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam.

Theo giá niêm yết tại cơ sở kinh doanh, tổng giá trị lô hàng khoảng 17,3 triệu đồng. Tuy nhiên, nếu được đưa ra thị trường tiêu thụ, số hàng giả này có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường kinh doanh, xâm hại quyền lợi doanh nghiệp chân chính và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng, đặc biệt là trẻ em.

Hiện Công an phường Thượng Cát phối hợp Đội Quản lý thị trường số 22 đã lập biên bản, niêm phong và tạm giữ toàn bộ tang vật để tiếp tục xác minh, làm rõ nguồn gốc và đường dây cung cấp hàng hóa vi phạm.

Theo quy định hiện hành về hành vi kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu, chủ hộ kinh doanh dự kiến bị xử phạt hành chính khoảng 18 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng vi phạm.