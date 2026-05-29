Hơn 10.000 người dự lễ hưởng ứng cuộc thi 'Tổ quốc bình yên' tại Hà Nội

​Lễ hưởng ứng Cuộc thi sáng tạo video clip “Tổ quốc bình yên” sẽ diễn ra sáng 30-5-2026 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với quy mô hơn 10.000 người tham gia, cùng nhiều hoạt động trải nghiệm, tuyên truyền kỹ năng sống và sáng tạo nội dung số.

Nhằm chuẩn bị chu đáo cho Lễ hưởng ứng Cuộc thi sáng tạo video clip “Tổ quốc bình yên”, Công an TP Hà Nội vừa tổ chức cuộc họp triển khai công tác chuẩn bị với sự tham gia của các đơn vị nghiệp vụ, Công an phường Hoàn Kiếm cùng nhiều đối tác truyền thông, nền tảng số. Cuộc họp do Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội chủ trì.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền yêu cầu các đơn vị chủ động phối hợp chặt chẽ, rà soát kỹ các phương án tổ chức, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho chương trình và người dân tham gia. Đồng thời, cần phát huy hiệu quả truyền thông trên các nền tảng số để tạo sức lan tỏa mạnh mẽ cho cuộc thi, thu hút đông đảo người dân hưởng ứng.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, các đơn vị cũng đã tập trung rà soát toàn bộ phương án tổ chức, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, phân luồng người dân và bố trí các khu vực trải nghiệm phục vụ khách tham dự. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị cũng được trao đổi để thống nhất phương án phối hợp giữa các lực lượng, bảo đảm chương trình diễn ra an toàn, hiệu quả.

Đại diện các nền tảng số, đơn vị truyền thông, KOLs và nhà sáng tạo nội dung tham gia chương trình cũng đóng góp nhiều ý kiến nhằm đẩy mạnh hiệu quả truyền thông trên không gian mạng, tăng tính tương tác với giới trẻ và lan tỏa hình ảnh gần gũi, hiện đại của lực lượng Công an Thủ đô.

Đại diện các đơn vị nghiệp vụ tại cuộc họp

Theo kế hoạch, lễ hưởng ứng dự kiến thu hút hơn 10.000 đại biểu, cán bộ chiến sĩ cùng đông đảo nhân dân và khách du lịch trong, ngoài nước tham dự. Sau lễ hưởng ứng sẽ diễn ra chuỗi hoạt động trải nghiệm, tuyên truyền kỹ năng phòng chống tội phạm, phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông, phòng chống ma túy, phòng chống xâm hại trẻ em; đồng thời giới thiệu các mô hình chuyển đổi số, sáng tạo nội dung số tích cực và hoạt động giao lưu cộng đồng.

Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên ANTV cùng hệ thống Fanpage, nền tảng số của lực lượng Công an và các đơn vị đồng hành.

Cuộc thi sáng tạo video clip “Tổ quốc bình yên” do Bộ Công an phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026). Cuộc thi dành cho học sinh từ lớp 8 trở lên, sinh viên, học viên các trường Công an nhân dân và cán bộ chiến sĩ trong lực lượng Công an.

Theo thể lệ, các tác phẩm dự thi có thời lượng tối đa 5 phút, được thể hiện dưới nhiều hình thức như phim ngắn, phóng sự, ký sự, tiểu phẩm, video kể chuyện… Nội dung tập trung tuyên truyền hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân, nâng cao nhận thức pháp luật, kỹ năng phòng chống tội phạm, đấu tranh với thông tin xấu độc trên không gian mạng và lan tỏa các giá trị tích cực trong cộng đồng.