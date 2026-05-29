Văn hóa

Công bố mẫu thẻ nhà báo mới

Ngọc Ánh

TPO - Mẫu thẻ nhà báo 2026 có mã nhận diện thông tin người được cấp thẻ. Số thẻ nhà báo gồm 9 số do hệ thống phần mềm chọn ngẫu nhiên.

Ngày 29/5, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) ra quyết định ban hành mẫu thẻ nhà báo 2026.

Mẫu thẻ nhà báo 2026 có chiều dài 85,725 mm, chiều rộng 53,975 mm, độ dày 0.76 mm, theo chuẩn ISO CR80. Chất liệu thẻ bằng nhựa PVC, cán mờ hai mặt. Số thẻ nhà báo gồm 9 số do hệ thống phần mềm chọn ngẫu nhiên.

Mẫu thẻ nhà báo 2026 do Bộ VHTTDL công bố. Ảnh: Bộ VHTTDL.

Về hình thức, thẻ có nền trước màu vàng, ở giữa in hình hoa sen và họa tiết trống đồng xung quanh, nền sau màu đỏ. Thẻ nhà báo có hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh. Mặt trước bố trí ảnh người được cấp thẻ ở góc trái phía trên, bên dưới là mã QR nhận diện thông tin.

Khi quét mã, người dùng có thể tra cứu theo thời gian thực các thông tin gồm tình trạng hiệu lực của thẻ, họ tên người được cấp, cơ quan báo chí và số thẻ nhà báo.

Ngoài các thông tin cá nhân như họ tên, bút danh, năm sinh và cơ quan công tác, thẻ còn thể hiện số thẻ, ngày cấp và thời hạn sử dụng. Phía dưới bên phải là chức danh, chữ ký của người có thẩm quyền cùng dấu của Bộ VHTTDL.

Thẻ nhà báo có thời hạn sử dụng 5 năm kể từ ngày cấp. Bộ VHTTDL giao Cục Báo chí chủ trì, phối hợp với Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cùng các đơn vị liên quan tổ chức quản lý, cấp, đổi, thu hồi và sử dụng thống nhất thẻ nhà báo; đồng thời quản lý dữ liệu và xác thực thông tin thẻ theo quy định.

#thẻ nhà báo #Bộ VHTTDL #mẫu thẻ 2026 #quản lý báo chí #thiết kế thẻ

