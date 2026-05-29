40 nghệ nhân làng Krái sẽ đánh cồng chiêng cuối tuần ở Quảng trường Đại Đoàn Kết

Ngày 29/5, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết, từ 19h00 đến 21h00 ngày 30/5, tại sân khấu cỏ xanh Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai, 40 nghệ nhân Jrai thuộc Câu lạc bộ cồng chiêng làng Krái, xã Chư Păh sẽ tham gia Chương trình “Cồng chiêng cuối tuần - Thưởng thức & Trải nghiệm”.

Trong đêm diễn, các nghệ nhân sẽ mang đến nhiều tiết mục đặc sắc như trình diễn cồng chiêng với các bài Đón khách, Đi hái rau rừng, Mừng lúa mới; hòa tấu nhạc cụ dân tộc bài Mừng chiến thắng; biểu diễn dân ca Jrai qua các ca khúc Ơ adơi ơi (Ơ hỡi em), Dăm Brông (Chàng Brông) và dân ca Bahnar Gô mẹ tanh brai (Chờ mẹ dệt vải).

Những nghệ nhân Jrai thuộc Câu lạc bộ cồng chiêng làng Krái, xã Chư Păh.

Ngoài ra, chương trình còn tổ chức các hoạt động giao lưu, hướng dẫn du khách tìm hiểu, trải nghiệm không gian văn hóa cồng chiêng, các loại nhạc cụ dân tộc và thưởng thức ẩm thực truyền thống của đồng bào địa phương.

Câu lạc bộ cồng chiêng làng Krái, xã Chư Păh được thành lập theo Kế hoạch số 90 ngày 5/11/2025 của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh về xây dựng các câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và khu tái định cư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Việc tham gia Chương trình Cồng chiêng cuối tuần góp phần duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của câu lạc bộ, đồng thời tạo điều kiện để các nghệ nhân bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Jrai.

Cũng trong tháng 5, một đêm diễn đặc biệt của các nghệ nhân nhí đến từ làng Đak Pơ Kao, xã Tơ Tung sẽ được tổ chức nhằm phục vụ thiếu nhi và chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6. Chương trình có sự tham gia của 40 nghệ nhân nhí dân tộc Bahnar với nhiều tiết mục đặc sắc như: trình diễn cồng chiêng các bài: Lễ cầu mưa, Ru con, Mừng lúa mới, Nhịp chiêng Tây Nguyên; cùng các tiết mục dân ca như Xin mẹ đi chiến trường và Ca ngợi Bác Hồ.

Chương trình “Cồng chiêng cuối tuần - Thưởng thức & Trải nghiệm” được tổ chức vào tối thứ Bảy hằng tuần là hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm bảo tồn, phát huy và quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của tỉnh Gia Lai theo Kế hoạch số 78 ngày 24/02/2026 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Không gian văn hóa cồng chiêng tỉnh Gia Lai năm 2026; đồng thời góp phần phục vụ người dân và du khách trong Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026.