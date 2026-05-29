Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Brad Pitt giành lại lợi thế từ Angelina Jolie

Tú Oanh

TPO - Sau khi tạm mất lợi thế vào tay Angelina Jolie, Brad Pitt giành được chiến thắng pháp lý lớn trong vụ kiện liên quan đến điền trang Château Miraval ở Pháp. Một nhân vật chủ chốt bị yêu cầu quay lại để tiếp tục lấy lời khai.

Theo các tài liệu tòa án mà Page Six độc quyền có được, ngày 28/5, thẩm phán bang Michigan (Mỹ) phán quyết nhóm luật sư phía Stoli - thương hiệu rượu Nga đã mua lại cổ phần của Angelina tại Château Miraval - đã dùng cách thức không phù hợp gây cản trở trong buổi lấy lời khai quan trọng liên quan đến vụ kiện.

b1.jpg
Vụ kiện của Brad Pitt chống lại Angelina Jolie diễn biến có lợi cho nguyên đơn. Ảnh: WireImage.

Cụ thể, tòa án xác định cựu cố vấn pháp lý của Stoli, Todd Culyba, bị chỉ thị không trả lời 33 câu hỏi trong buổi lấy lời khai vào tháng 12/2025, liên quan đến việc nữ diễn viên sinh năm 1975 bán cổ phần của cô trong công ty rượu vang Pháp vào năm 2021. Một trong các câu hỏi bị thao túng là về vai trò của tỷ phú Yuri Shelfer - chủ sở hữu công ty mẹ của Stoli - trong thương vụ với Angelina.

Thẩm phán xác định đặc quyền bảo mật giữa luật sư và thân chủ không áp dụng đối với các “khía cạnh kinh doanh” của thương vụ. Tòa cho rằng đây là nội dung hoàn toàn có thể bị chất vấn.

Kết quả là Culyba bị yêu cầu tham gia buổi lấy lời khai khác và trả lời những câu hỏi bị ngăn cản trước đây, cùng câu hỏi phát sinh khác, bất chấp sự phản đối từ phía Stoli.

Từ diễn biến mới nhất này, Brad Pitt một lần nữa giành được lợi thế trước vợ cũ.

Vài tuần trước, Angelina chiếm thế thượng phong khi thẩm phán Tòa Thượng thẩm Los Angeles bác bỏ yêu cầu từ phía tài tử F1, nhằm buộc vợ cũ giao nộp loạt email riêng tư liên quan đến tranh chấp nhà máy rượu. Lý do đưa ra là Brad Pitt chưa có đủ cơ sở để phá vỡ đặc quyền bảo mật giữa luật sư và thân chủ.

Yêu cầu này bị “bác bỏ mà không ảnh hưởng đến quyền khởi kiện lại", nghĩa là nam diễn viên vẫn có thể tiếp tục nêu lại vấn đề trong tương lai.

Vào thời điểm đó, nguồn tin riêng nói với Page Six: “Điều đáng chú ý là Jolie giữ lại quá nhiều tài liệu dưới danh nghĩa đặc quyền bảo mật. Những email này chỉ là một phần bằng chứng trong vụ kiện".

Brad Pitt từng ăn mừng vào tháng 12/2025, sau khi thẩm phán yêu cầu Angelina giao nộp một số trao đổi chưa bị biên tập giữa cô với các bên không phải luật sư liên quan đến cuộc chiến quanh nhà máy rượu.

Tuy nhiên, vài tháng sau đó, anh chỉ trích gay gắt vợ cũ vì cô tìm cách kéo dài vụ kiện.

Theo Daily Mail, phiên tòa xét xử vụ kiện được lên lịch vào ngày 1/2/2027. Tuy nhiên, mỹ nhân Salt muốn lùi lại, chuyển sang tháng 11/2027.

Brad Pitt phản đối đề xuất này. Anh đồng ý lùi lại khoảng 2 tháng, chứ không sẵn lòng chờ thêm đến quý cuối cùng của năm 2027.

Anh tuyên bố Angelina không có lý do chính đáng để hoãn phiên tòa, đồng thời nhấn mạnh muốn mọi chuyện giải quyết nhanh để tìm lại sự bình yên và Château Miraval có thể hoạt động kinh doanh bình thường trở lại.

Đáp lại, đả nữ Hollywood chỉ trích chồng cũ mới là người khiến vụ kiện trở nên phức tạp. Cô cũng nhấn mạnh rằng không có bằng chứng nào cho thấy cuộc sống của Brad ở Pháp bị ảnh hưởng.

Angelina Jolie vẫn luôn tin rằng vụ kiện của Brad Pitt là "chiến dịch trả đũa" cô.

b2.jpg
Tranh chấp liên quan đến công ty rượu vang ở Pháp bắt đầu vào năm 2022 và dự kiến kéo dài đến năm 2027. Ảnh: Getty Images
Tú Oanh
#Angelina Jolie #Brad Pitt #Château Miraval #Brad Pitt kiện Angelina Jolie

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe