Nắng nóng gia tăng chó mèo cắn người, nhiều ca gặp nguy hiểm vì chậm tiêm phòng dại

Hà Minh

TPO - Theo ghi nhận tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, chỉ trong hai tuần gần đây khi thời điểm nắng nóng gay gắt diễn ra, Trung tâm Tiêm chủng của bệnh viện đã tiếp nhận hơn 50 trường hợp đến tiêm huyết thanh và vắc xin phòng dại sau khi bị chó, mèo cắn hoặc cào.

Đáng chú ý, chỉ trong chưa đầy 30 phút của một buổi sáng, trung tâm đã liên tiếp tiếp nhận 3 trường hợp đến xử trí phơi nhiễm dại. Mỗi trường hợp đều cho thấy sự chủ quan nguy hiểm của người nuôi thú cưng.

Một trong những trường hợp điển hình là ông N.V.B. (67 tuổi, ở Sóc Sơn, Hà Nội). Hai tuần trước, khi thấy chó nhà lao vào cắn con bê, ông chạy đến can ngăn và bị chó cắn vào lòng bàn tay, tạo vết thương dài khoảng 1cm. Cho rằng chó nuôi từ bé, khỏe mạnh nên không có nguy cơ mắc dại, ông không đi tiêm phòng.

img-8459.jpg
Vết cắn nhỏ nhưng vì không đi tiêm vắc xin ngay nên ông B. đang đối mặt tình huống nguy hiểm.

Tuy nhiên, sau đó hai tuần, con chó bất ngờ bỏ ăn rồi chết. Lúc này gia đình mới hốt hoảng đưa ông đến bệnh viện tiêm phòng. Các bác sĩ nhận định, việc chậm trễ suốt hai tuần là khoảng thời gian đặc biệt nguy hiểm với một ca phơi nhiễm dại.

Trường hợp khác là anh N.T.A. (23 tuổi, ở Vĩnh Thanh, Hà Nội). Anh mới mua một con mèo con khoảng 2 tháng tuổi về nuôi và chưa kịp tiêm phòng. Trong lúc cho ăn, anh bị mèo cắn vào tay. Ba ngày sau, con mèo chết đột ngột nhưng anh vẫn nghĩ vật nuôi mắc bệnh thông thường nên chưa đi tiêm ngay. Chỉ đến khi được người thân thúc giục, anh mới đến bệnh viện tiêm huyết thanh và vắc xin phòng dại.

Khác với 2 trường hợp trên, bà N.T.H. (65 tuổi, ở Đông Anh, Hà Nội) được các bác sĩ đánh giá là xử trí đúng cách sau phơi nhiễm. Ngay sau khi bị chó nhà hàng xóm cắn vào ngón chân gây vết thương hở, bà đã đến bệnh viện tiêm phòng ngay trong ngày hôm sau mà không chờ theo dõi con vật.

img-8460.jpg
Bà H. tiêm phòng vắc xin dại ngay sau khi bị chó cắn

Theo các bác sĩ, việc tiêm phòng sớm giúp cơ thể kịp tạo kháng thể bảo vệ trước khi virus dại xâm nhập vào hệ thần kinh trung ương.

BSCKII Nguyễn Nguyên Huyền cảnh báo, bệnh dại là bệnh truyền nhiễm cấp tính cực kì nguy hiểm do virus dại gây ra. Khi đã lên cơn dại, tỉ lệ tử vong gần như 100% và hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu.

Theo bác sĩ Huyền, virus dại có thể tồn tại trong cơ thể chó, mèo nhiều tháng trước khi phát bệnh. Vì vậy, một con vật nhìn bề ngoài khỏe mạnh, hiền lành vẫn có thể đang mang virus và có nguy cơ lây bệnh cho người.

img-8458.jpg
Tiêm vắc xin phòng dại cho bệnh nhân bị chó cắn.

“Sai lầm lớn nhất là chờ xem chó, mèo có chết hay không rồi mới đi tiêm phòng. Nếu vết cắn ở vùng đầu, mặt, cổ hoặc đầu ngón tay, ngón chân – nơi có nhiều dây thần kinh, virus sẽ di chuyển rất nhanh. Sự chần chừ có thể phải trả giá bằng tính mạng”, BSCKII Nguyễn Nguyên Huyền nhấn mạnh.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo, chó mèo từ 2 tháng tuổi trở lên cần được tiêm phòng dại định kì hằng năm để giảm nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.

Khi bị chó, mèo cắn hoặc cào gây trầy xước, người dân cần lập tức xối rửa vết thương dưới vòi nước chảy liên tục với xà phòng trong ít nhất 15 phút, sau đó sát khuẩn bằng cồn 70 độ hoặc cồn iod. Ngay sau sơ cứu, cần nhanh chóng đến cơ sở tiêm chủng để được bác sĩ đánh giá nguy cơ và chỉ định tiêm huyết thanh, vắc xin phòng dại càng sớm càng tốt.

Các bác sĩ cũng lưu ý người dân tuyệt đối không tự ý đắp lá thuốc, chữa mẹo hoặc tìm đến “thầy lang” để xử lí vết cắn vì có thể làm chậm thời gian vàng điều trị dự phòng bệnh dại.

"Thời tiết oi bức không chỉ khiến con người mệt mỏi mà còn có thể khiến động vật dễ bị kích động, thay đổi hành vi, làm tăng nguy cơ tấn công người", bác sĩ Huyền cảnh báo.

Triệu chứng bệnh dại

Giai đoạn tiền triệu chứng: thường kéo dài 1- 4 ngày, biểu hiện cảm giác sợ hãi, đau đầu, sốt, mệt mỏi, khó chịu, cảm giác tê và đau tại vết thương nơi virus xâm nhập.

Giai đoạn viêm não: triệu chứng của bệnh dại thường là mất ngủ, tăng cảm giác kích thích như: sợ ánh sáng, tiếng động, sợ nước. Ngoài ra, còn có rối loạn hệ thần kinh thực vật như giãn đồng tử, tăng tiết nước bọt, vã mồ hôi, hạ huyết áp...

Bệnh thường kéo dài từ 2- 6 ngày, đôi khi lâu hơn và chết do liệt cơ hô hấp.

Bệnh dại có thể lây truyền từ người mắc bệnh dại sang người lành. Các nguy cơ do có tiếp xúc với nước bọt của người mắc bệnh dại thông qua vết cắn, hôn, qua da bị tổn thương, qua niêm mạc, do sử dụng chung đồ ăn, vật dụng ăn uống có dính nước dãi của người mắc bệnh dại…

Lây nhiễm bệnh dại từ người sang người là không phổ biến, và trên thế giới chỉ có 1 vài báo cáo mô tả tình huống mắc bệnh dại từ người sang người thông qua vết cắn.

Hà Minh
#Nguy cơ lây truyền bệnh dại #Tầm quan trọng tiêm phòng #Chẩn đoán và triệu chứng bệnh dại #Hành vi và xử lý vết cắn #Nguy hiểm của chủ quan trong phòng bệnh

