Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Công an 5 tỉnh phối hợp bắt gọn băng cướp tiệm vàng ở TPHCM

Nguyễn Dũng

TPO - Chỉ sau 48 giờ truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đã phối hợp với công an 4 tỉnh thành và Bộ Công an khám phá nhanh vụ cướp tiệm vàng Kim Thành An Phú 2, bắt giữ toàn bộ 6 đối tượng liên quan, thu hồi nhiều tài sản bị cướp.

Clip băng nhóm vào cướp tiệm vàng ở TPHCM.

Ngày 30/5, Công an TPHCM cho biết thông tin trên. Theo điều tra ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 26/5 tại tiệm vàng Kim Thành An Phú 2 trên đường D1, khu phố Đông An, phường Tân Đông Hiệp.

Một nhóm đối tượng dùng rìu đập vỡ tủ kính trưng bày, cướp 23 sợi dây chuyền vàng trị giá khoảng 770 triệu đồng rồi nhanh chóng tẩu thoát.

img-9089.jpg
img-9091.jpg
img-9090.jpg
Hiện trường vụ cướp.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an TPHCM chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương khám nghiệm hiện trường, triển khai đồng bộ các biện pháp truy xét nóng.

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định nhóm đối tượng do Phan Tấn Đạt (SN 1987) cầm đầu. Do thiếu nợ và cần tiền tiêu xài, Đạt đã lên mạng xã hội tìm đồng phạm, bàn bạc kế hoạch và tổ chức khảo sát mục tiêu trước khi gây án. Nhận thấy tiệm vàng vào buổi trưa ít người qua lại, không có bảo vệ, các đối tượng chuẩn bị rìu, găng tay, xe máy và thuê khách sạn để thống nhất phương án thực hiện.

tu-trai-sang-dan-huy-thanh-dat-hoang-lam.jpg
img-20260529-221855.jpg
Các đối tượng tại cơ quan công an.

Trưa 26/5, nhóm đối tượng điều khiển xe máy đến tiệm vàng. Hai đối tượng mang rìu xông vào đập vỡ tủ kính, cướp số vàng trưng bày rồi lên xe đồng bọn chờ sẵn bên ngoài để tẩu thoát. Sau khi gây án, cả nhóm di chuyển đến khu vực phường Biên Hòa, TP Đồng Nai để thay quần áo, phi tang phương tiện, hung khí và chia số vàng cướp được trước khi bỏ trốn về nhiều địa phương khác nhau.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TPHCM phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cùng Công an các tỉnh Tây Ninh, Đồng Tháp, Bình Định và TP Đồng Nai lần lượt bắt giữ 6 đối tượng gồm: Phan Tấn Đạt, Lê Sơn Vân Lâm (SN 1999), Nguyễn Đình Huy (SN 1996), Huỳnh Minh Hoàng (SN 1997), Nguyễn Đỗ Thành (SN 2006) và Trần Bá Dân (SN 1993).

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng thu giữ 11 sợi dây chuyền vàng, hơn 127 triệu đồng tiền mặt, 4 xe mô tô, 7 điện thoại di động cùng nhiều tang vật liên quan.

Ngày 29/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ đối với 5 đối tượng gồm Đạt, Lâm, Huy, Hoàng và Thành để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”. Riêng Trần Bá Dân bị xử lý về hành vi “Không tố giác tội phạm”.

Cơ quan công an đã tiến hành trao trả số tài sản thu hồi được cho bị hại, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, truy thu số tài sản còn lại và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Dũng
#Cướp tiệm vàng #Nhóm cướp tiệm vàng ở TPHCM dùng búa đập tủ kính bị bắt giữ #Camera ghi cảnh nhóm cướp tiệm vàng dùng búa đập tủ kính ở TPHCM #Truy bắt đối tượng cướp tiệm vàng #Cảnh sát hình sự #Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM khẩn #Cảnh sát hình sự giả #Cơ quan Cảnh sat điều tra (Phòng Cảnh sát Hình sự – PC02) Công an TPHCM

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe