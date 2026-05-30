Công an 5 tỉnh phối hợp bắt gọn băng cướp tiệm vàng ở TPHCM

TPO - Chỉ sau 48 giờ truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đã phối hợp với công an 4 tỉnh thành và Bộ Công an khám phá nhanh vụ cướp tiệm vàng Kim Thành An Phú 2, bắt giữ toàn bộ 6 đối tượng liên quan, thu hồi nhiều tài sản bị cướp.

Clip băng nhóm vào cướp tiệm vàng ở TPHCM.

Ngày 30/5, Công an TPHCM cho biết thông tin trên. Theo điều tra ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 26/5 tại tiệm vàng Kim Thành An Phú 2 trên đường D1, khu phố Đông An, phường Tân Đông Hiệp.



Một nhóm đối tượng dùng rìu đập vỡ tủ kính trưng bày, cướp 23 sợi dây chuyền vàng trị giá khoảng 770 triệu đồng rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Hiện trường vụ cướp.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an TPHCM chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương khám nghiệm hiện trường, triển khai đồng bộ các biện pháp truy xét nóng.

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định nhóm đối tượng do Phan Tấn Đạt (SN 1987) cầm đầu. Do thiếu nợ và cần tiền tiêu xài, Đạt đã lên mạng xã hội tìm đồng phạm, bàn bạc kế hoạch và tổ chức khảo sát mục tiêu trước khi gây án. Nhận thấy tiệm vàng vào buổi trưa ít người qua lại, không có bảo vệ, các đối tượng chuẩn bị rìu, găng tay, xe máy và thuê khách sạn để thống nhất phương án thực hiện.

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Trưa 26/5, nhóm đối tượng điều khiển xe máy đến tiệm vàng. Hai đối tượng mang rìu xông vào đập vỡ tủ kính, cướp số vàng trưng bày rồi lên xe đồng bọn chờ sẵn bên ngoài để tẩu thoát. Sau khi gây án, cả nhóm di chuyển đến khu vực phường Biên Hòa, TP Đồng Nai để thay quần áo, phi tang phương tiện, hung khí và chia số vàng cướp được trước khi bỏ trốn về nhiều địa phương khác nhau.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TPHCM phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cùng Công an các tỉnh Tây Ninh, Đồng Tháp, Bình Định và TP Đồng Nai lần lượt bắt giữ 6 đối tượng gồm: Phan Tấn Đạt, Lê Sơn Vân Lâm (SN 1999), Nguyễn Đình Huy (SN 1996), Huỳnh Minh Hoàng (SN 1997), Nguyễn Đỗ Thành (SN 2006) và Trần Bá Dân (SN 1993).

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng thu giữ 11 sợi dây chuyền vàng, hơn 127 triệu đồng tiền mặt, 4 xe mô tô, 7 điện thoại di động cùng nhiều tang vật liên quan.

Ngày 29/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ đối với 5 đối tượng gồm Đạt, Lâm, Huy, Hoàng và Thành để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”. Riêng Trần Bá Dân bị xử lý về hành vi “Không tố giác tội phạm”.

Cơ quan công an đã tiến hành trao trả số tài sản thu hồi được cho bị hại, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, truy thu số tài sản còn lại và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.