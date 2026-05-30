Thế giới

Tổng thống Nga Putin cảnh báo các lực lượng có ý đồ tấn công vùng Kaliningrad

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố, Nga có đủ những phương tiện cần thiết để loại bỏ bất kỳ lực lượng nào âm mưu tấn công vùng Kaliningrad của nước này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Reuters)

Tuyên bố trên được ông Putin đưa ra hôm 29/5 để trả lời câu hỏi về những phát ngôn của Ngoại trưởng Litva Kestutis Budrys hồi đầu tháng này, trong đó ông nói rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) phải chứng minh cho Mátxcơva thấy họ có khả năng tiến vào Kaliningrad.

“Nga có tất cả những phương tiện cần thiết để loại bỏ bất kỳ lực lượng nào cố gắng tấn công các căn cứ trên lãnh thổ Nga”, ông Putin nói.

Khi trả lời câu hỏi về các báo cáo tình báo của Nga cáo buộc Ukraine đã điều những người điều khiển máy bay không người lái đến Latvia, ông Putin nhắc lại rằng, bất kỳ địa điểm nào gây ra mối đe dọa đối với Nga đều được Mátxcơva coi là mục tiêu hợp pháp.

Tuy nhiên, ông Putin khẳng định Nga vẫn sẵn sàng tiếp tục đàm phán về một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine.

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Nga đang chuẩn bị một cuộc tấn công lớn mới vào Ukraine.

“Chúng tôi có thông tin tình báo về việc Nga đang chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô lớn mới. Các cơ quan của chúng tôi đang phản ứng nhanh chóng và đã sẵn sàng. Không quân và các lực lượng phòng không khác sẽ làm việc 24/7, như thường lệ”.

Trước đó hồi đầu tuần, Nga tuyên bố sẽ tiến hành các cuộc tấn công có hệ thống nhằm vào các mục tiêu ở Kiev, và cảnh báo người nước ngoài nên rời đi.

Nga cho biết hành động này là để đáp trả vụ tấn công bằng máy bay không người lái hồi tuần trước vào một ký túc xá ở Cộng hoà Nhân dân tự xưng Luhansk. Ukraine phủ nhận việc thực hiện vụ tấn công này.

Reuters
#Tổng thống Nga Vladimir Putin #Nga #Ukraine #NATO #Litva #máy bay không người lái #Kaliningrad

