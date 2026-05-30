Quyết định của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Chính phủ

TPO - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Quyết định 179-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Chính phủ.

Theo quyết định, Đảng ủy Chính phủ là cấp ủy trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư; có chức năng lãnh đạo, chỉ đạo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các tổ chức đảng trực thuộc theo quy định của Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp của Thường trực Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ, ngày 9/4. Ảnh: VGP.



Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo Đảng bộ thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Chính phủ; đề xuất, kiến nghị với Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư những vấn đề có liên quan đến sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương đối với Chính phủ, Đảng bộ Chính phủ.

Bộ Chính trị quy định 11 nhiệm vụ, quyền hạn của Đảng ủy Chính phủ, trong đó Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo Chính phủ thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Đảng, Hiến pháp và pháp luật. Lãnh đạo cụ thể hóa các chủ trương, biện pháp triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xây dựng nền hành chính quốc gia...

Quyết định cũng nêu rõ các nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ.

Về tổ chức bộ máy, theo quyết định, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy Chính phủ sẽ do Bộ Chính trị chỉ định.

Số lượng, cơ cấu Đảng ủy, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư do Bộ Chính trị xem xét, quyết định.

Ban Thường vụ định hướng cơ cấu gồm Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng là Bí thư Đảng ủy; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực là Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, các Phó Thủ tướng; Bộ trưởng các bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Nội vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ, 2 - 3 Phó Bí thư Đảng ủy chuyên trách, trong đó có 1 Ủy viên Trung ương Đảng; cơ cấu khác do Đảng ủy Chính phủ đề xuất.

Tập thể thường trực Đảng ủy gồm Bí thư, Phó Bí thư thường trực, Phó Bí thư Đảng ủy chuyên trách, kiêm nhiệm là Ủy viên Trung ương Đảng (nếu có); các Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy là Phó Thủ tướng, Bộ trưởng bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, tập thể thường trực Đảng ủy được sử dụng bộ máy các đảng ủy trực thuộc, các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện nhiệm vụ.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy do Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định. Số lượng ủy viên Ủy ban Kiểm tra từ 11 đến 13 người.

Đảng ủy Chính phủ được lập 4 cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc, gồm Ban Tổ chức, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra, Ban Tuyên giáo và Dân vận, Văn phòng.