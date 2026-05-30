Cháy lớn xuyên đêm tại xưởng sản xuất giấy ở Hưng Yên

TPO - Khoảng 20h ngày 29/5, một vụ cháy lớn xảy ra tại khu nhà kho, kết hợp xưởng sản xuất giấy, bìa ở xã Như Quỳnh, Hưng Yên.

Khu vực xảy ra cháy là khu nhà kho, kết hợp xưởng sản xuất giấy, bìa của công ty Tân Kim Cương thuộc Cụm công nghiệp Tân Quang (xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên), có diện tích rộng khoảng 5.000 m2.

Đám cháy phát ra từ khu vực trung tâm của nhà xưởng rồi bùng lên dữ dội, lan ra khu vực xung quanh.

Nhận tin báo, lãnh đạo UBND xã Như Quỳnh cùng lực lượng công an có mặt tại hiện trường, tổ chức phân luồng giao thông, đảm bảo hành lang cho xe cứu hỏa tiếp cận đám cháy.

Hàng chục lượt phương tiện cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Hưng Yên được huy động xuyên đêm để khống chế ngọn lửa. Do kho hàng có nhiều vật liệu dễ cháy khiến cho công tác khống chế vụ cháy gặp nhiều khó khăn.

Đến rạng sáng 30/5, đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng đã nỗ lực không để cháy lan sang các khu vực lân cận.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Tiến Thắng

​

Trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo xã Như Quỳnh cho biết, vụ cháy không gây thiệt hại về người, chủ yếu là cháy giấy, bìa carton. "Hiện vẫn chưa có thống kê thiệt hại của vụ cháy, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ", lãnh đạo xã chia sẻ.