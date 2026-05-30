2 cơ sở bánh mì gây ngộ độc bị phạt 80 triệu đồng, đình chỉ 3 tháng

Thu Hiền

TPO - Hai cơ sở Tiệm bánh mì Quỳnh ở xã Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị xử phạt 80 triệu đồng, đình chỉ 3 tháng do cung cấp thực phẩm không bảo đảm an toàn, gây ngộ độc ảnh hưởng sức khỏe của nhiều người.

Ngày 30/5, thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An, tỉnh vừa ban hành quyết định số 02/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ 2 cơ sở Tiệm bánh mì Quỳnh tại xã Diễn Châu do cung cấp thực phẩm không bảo đảm an toàn, gây ngộ độc cho nhiều người.

Theo đó, bà N.T.Q (SN 1995, trú xã Diễn Châu) - chủ Tiệm bánh mì Quỳnh cơ sở tại khối 4 và xóm Trung Hồng - đã có hành vi chế biến, cung cấp và bán thực phẩm không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật, quy định về an toàn thực phẩm, dẫn đến vụ ngộ độc ảnh hưởng sức khỏe từ 5 người trở lên nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cơ quan chức năng xác định vụ việc không có tình tiết tăng nặng. Tuy nhiên, bà Q. được xem xét hai tình tiết giảm nhẹ gồm đang mang thai và tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi, tích cực khắc phục hậu quả.

Với hành vi vi phạm trên, UBND tỉnh Nghệ An quyết định xử phạt hành chính 80 triệu đồng đối với bà N.T.Q.

Hai cơ sở tiệm bánh mì Quỳnh bị xử phạt 80 triệu đồng, đình chỉ 3 tháng.

Ngoài hình phạt tiền, cơ quan chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trong thời hạn 3 tháng đối với cả hai cơ sở Tiệm bánh mì Quỳnh. Đồng thời, chủ cơ sở phải chi trả toàn bộ chi phí xử lý vụ ngộ độc, khám và điều trị cho các nạn nhân.

UBND tỉnh giao UBND xã Diễn Châu tổ chức thực hiện quyết định xử phạt, bảo đảm thu nộp đầy đủ số tiền phạt, xử lý tang vật vi phạm theo quy định và giám sát việc chấp hành của cơ sở.

Như đã đưa tin, từ ngày 17/4, hàng chục người dân tại xã Diễn Châu phải nhập viện với các biểu hiện như nôn ói, đau bụng, tiêu chảy, một số trường hợp sốt cao, nghi liên quan đến ngộ độc thực phẩm. Số bệnh nhân tăng nhanh vào buổi tối cùng ngày và tiếp tục ghi nhận rải rác trong các ngày sau đó.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An đã đến thăm hỏi các bệnh nhân, đồng thời, chỉ đạo các cơ quan liên quan lấy mẫu xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân vụ ngộ độc.

Đây là vụ ngộ độc bánh mì thứ hai xảy ra tại Nghệ An từ đầu năm đến nay. Trước đó, gần 140 người ở Tân Kỳ cũng phải nhập viện sau khi ăn bánh mì nghi nhiễm khuẩn.

#bánh mì #ngộ độc #Nghệ An #phạt hành chính #an toàn thực phẩm #quyết định xử phạt #cơ sở kinh doanh

