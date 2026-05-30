Quảng Trị: Cảnh sát kinh tế yêu cầu 165 dự án chậm tiến độ cung cấp hồ sơ

TPO - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị vừa có văn bản đề nghị các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư trên địa bàn phối hợp rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến chậm tiến độ. Đáng chú ý, nhóm dự án du lịch nghỉ dưỡng chiếm số lượng lớn nhất; nhiều dự án công nghiệp, năng lượng và khai khoáng cũng nằm trong diện rà soát.

Theo văn bản số 772/CV-PC03-D2 ngày 26/5/2026, lực lượng chức năng đang tiến hành nắm tình hình, rà soát các dự án chậm tiến độ nhằm phục vụ công tác tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đồng thời đánh giá, phục vụ công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư trên địa bàn.

Khách sạn 5 sao Pullman nằm trên khu đất "kim cương" của phường Đồng Hới chậm tiến độ gần chục năm nay.

Phòng Cảnh sát kinh tế đề nghị các chủ đầu tư cung cấp hồ sơ pháp lý dự án, chứng từ nộp tiền ký quỹ bảo đảm đầu tư; báo cáo tình hình thực hiện dự án gần nhất, các khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ. Các tài liệu được yêu cầu gửi về trước ngày 2/6/2026.

Danh sách rà soát gồm 165 dự án thuộc nhiều lĩnh vực như du lịch nghỉ dưỡng, khách sạn, năng lượng, khu công nghiệp, thương mại dịch vụ, vật liệu xây dựng, nông nghiệp công nghệ cao, thủy điện… trải rộng trên địa bàn toàn tỉnh.

Đáng chú ý, nhóm dự án du lịch nghỉ dưỡng chiếm số lượng lớn nhất trong danh sách các dự án chậm tiến độ với hàng loạt dự án như Khu du lịch nghỉ dưỡng Quảng Xuân Luxury, Eden Charm, Green Resort, Indochina Quảng Bình Resort, khách sạn 5 sao Pullman, tổ hợp khách sạn nghỉ dưỡng Intercon Quảng Bình, khu resort Golden City, khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Khe Nước Lạnh, Happyland Phong Nha…

Bên cạnh đó, nhiều dự án công nghiệp, năng lượng và khai khoáng cũng nằm trong diện rà soát như Nhà máy điện gió Hướng Linh 5, Hướng Hiệp 2, Hướng Hiệp 3; các dự án thủy điện Hướng Sơn bậc 1, 2, 3; các dự án khai thác khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, bê tông thương phẩm và chế biến nông lâm sản.

Khu resort Golden City nằm trên bờ biển Bảo Ninh cũng chậm tiến độ hơn 5 năm nay.

Ngoài các dự án đầu tư cụ thể, danh sách còn ghi nhận nhiều diện tích đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất thương mại dịch vụ được giao nhưng chưa triển khai hoặc triển khai chậm tại nhiều địa phương trong tỉnh.

Việc rà soát lần này được xem là động thái mạnh tay của cơ quan chức năng nhằm làm rõ nguyên nhân chậm tiến độ, tránh lãng phí tài nguyên đất đai, đồng thời tạo cơ sở xử lý, tháo gỡ hoặc thu hồi đối với các dự án kéo dài nhiều năm nhưng không triển khai hiệu quả.