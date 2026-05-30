Những dự án tốt nghiệp tại FPT Polytechnic 'gọi tên' các doanh nhân tương lai

Trong nhiều năm, không ít đồ án tốt nghiệp của sinh viên Việt Nam thường chỉ dừng lại ở các bản kế hoạch hoặc nghiên cứu học thuật. Sau lễ bảo vệ, phần lớn ý tưởng được lưu trữ như một dấu mốc học tập thay vì tiếp tục phát triển thành sản phẩm hay mô hình vận hành thực tế. Điều này từng tạo nên khoảng cách khá lớn giữa môi trường đào tạo và nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động.

Tuy nhiên, xu hướng đào tạo gắn với trải nghiệm doanh nghiệp đang dần tạo ra những thay đổi đáng chú ý tại một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp và ứng dụng. Trong đó, Cao đẳng FPT Polytechnic là một ví dụ tiêu biểu khi nhiều dự án tốt nghiệp của sinh viên đã được triển khai như những mô hình kinh doanh thật, có khách hàng thật và doanh thu phát sinh ngay trong quá trình học.

Tại kỳ bảo vệ dự án tốt nghiệp gần đây, nhiều nhóm sinh viên thuộc ngành Quản trị kinh doanh, Thương mại điện tử tại nhiều cơ sở trực thuộc FPT Polytechnic đã mang tới “hội đồng thẩm định” những dự án không chỉ dừng ở ý tưởng, mà bước đầu tham gia thị trường, bằng hoạt động vận hành thực tế.

Nổi bật trong số đó là Nivia Fashion — dự án kinh doanh thời trang trẻ theo mô hình B2C do nhóm sinh viên chuyên ngành Thương mại điện tử phát triển từ cuối năm 2025. Thay vì mở rộng trên nhiều nền tảng cùng lúc, nhóm lựa chọn tập trung nguồn lực vào Facebook nhằm xây dựng tệp khách hàng ổn định và tối ưu khả năng vận hành. Sau khoảng bốn tháng hoạt động, hệ thống ghi nhận doanh thu ở mức hàng tỷ đồng.

Ảnh: Nhóm Nivia Fashion trình bày Dự án

Theo đại diện nhóm, số liệu trên hiện mới phản ánh tổng doanh thu từ hệ thống bán hàng và chưa khấu trừ các chi phí như quảng cáo, vận hành, hoàn đơn hay xử lý logistics. Vì vậy, lợi nhuận thực tế cần tiếp tục được đối soát để đảm bảo tính chính xác cũng như phù hợp với các quy định về thuế và hoạt động thương mại điện tử. Dù vậy, nhiều chuyên gia và doanh nghiệp tham gia hội đồng đánh giá cao cách nhóm tiếp cận thị trường, đặc biệt ở khả năng quản trị vận hành và nhận thức sớm về tính minh bạch tài chính trong kinh doanh số.

Không chỉ ở lĩnh vực thời trang, nhiều dự án khác cũng cho thấy tư duy khai thác thị trường ngách đang được sinh viên quan tâm.

Với dự án Décor 68 trong lĩnh vực nội thất, nhóm sinh viên lựa chọn chiến lược phát triển tập trung vào trải nghiệm khách hàng thay vì tăng trưởng ngắn hạn. Ngay từ giai đoạn đầu, dự án đã đầu tư xây dựng hệ thống bán hàng đa kênh, đồng thời chuẩn hóa quy trình chăm sóc khách hàng — yếu tố thường bị xem nhẹ ở nhiều startup nhỏ. Cách tiếp cận này giúp nhóm duy trì hoạt động ổn định và được đánh giá có tiềm năng mở rộng trong tương lai.

(Nhóm Legift Gaming Gear )

Trong khi đó, Legift Gaming Gear lại hướng tới phân khúc thiết bị gaming đã qua sử dụng. Theo trưởng nhóm dự án, nhu cầu nâng cấp thiết bị của cộng đồng game thủ trẻ khá lớn nhưng thị trường vẫn thiếu những đơn vị vận hành bài bản trong mảng này. Từ quan sát đó, nhóm triển khai mô hình kinh doanh tinh gọn với chi phí quảng bá thấp nhưng vẫn đạt mức doanh thu khả quan chỉ sau thời gian ngắn vận hành.

Các giảng viên hướng dẫn cùng nhiều doanh nhân tham gia “thẩm định” dự án tốt nghiệp cho rằng điều đáng ghi nhận không nằm hoàn toàn ở con số doanh thu, mà ở khả năng thích nghi của sinh viên khi trực tiếp tham gia thị trường: từ xử lý sai sót, điều chỉnh chiến lược đến quản trị áp lực doanh số và phản hồi khách hàng. Đây cũng là những kỹ năng khó hình thành nếu chỉ học thông qua giáo trình lý thuyết.

Theo TS Vũ Chí Thành – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng FPT Polytechnic, định hướng đào tạo của trường tập trung vào mô hình “thực học – thực nghiệp”, trong đó sinh viên được tiếp cận bài toán doanh nghiệp ngay trong quá trình học thay vì chờ tới khi tốt nghiệp. Các dự án tốt nghiệp vì vậy không chỉ mang tính học thuật mà còn được xem như giai đoạn thử nghiệm nghề nghiệp trước khi sinh viên chính thức bước vào thị trường lao động.

Tại các buổi bảo vệ, hội đồng đánh giá thường có sự tham gia của doanh nghiệp đối tác nhằm đưa ra góc nhìn thực tiễn về tính khả thi của từng mô hình. Một số sinh viên đã nhận được lời mời làm việc ngay sau phần trình bày dự án nhờ khả năng triển khai và tư duy vận hành thực tế.

TS Vũ Chí Thành – Hiệu trưởng FPT Polytechnic (áo màu cam)và nhóm sinh viên tại Lễ Bảo vệ Dự án tốt nghiệp.

Những dự án như Nivia Fashion, Décor 68 hay Legift Gaming Gear …cho thấy sinh viên Việt Nam đang dần chủ động hơn trong việc tiếp cận kinh doanh và đổi mới sáng tạo. Trong bối cảnh kinh tế số phát triển nhanh, việc đưa môi trường doanh nghiệp vào giảng đường không chỉ giúp người học tích lũy kỹ năng thực tiễn mà còn góp phần hình thành thế hệ lao động trẻ có khả năng thích ứng với nhu cầu của thị trường toàn cầu.

Với nỗ lực đào tạo những lứa sinh viên “Học thật – Làm thật”, FPT Polytechnic đang góp phần hình thành một thế hệ sinh viên không chỉ có kiến thức chuyên môn mà còn sở hữu tư duy vận hành, khả năng thích ứng và tinh thần doanh chủ – những yếu tố ngày càng quan trọng trong môi trường kinh tế hiện đại.