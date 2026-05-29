Ông Nguyễn Minh Nhựt tái đắc cử Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam TPHCM

TPO - Đại hội Hội Chữ thập đỏ Việt Nam TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bầu Ban Chấp hành gồm 59 ủy viên, trong đó Ban Thường vụ gồm 19 ủy viên. Ông Nguyễn Minh Nhựt được bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam TPHCM.

Sáng 29/5, Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra phiên chính thức với sự tham dự của 257 đại biểu. Dự đại hội có bà Đỗ Thị Thu Thảo - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM Nguyễn Minh Nhựt phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Ngô Tùng.

Luôn có mặt ở nơi khó khăn nhất

Ông Nguyễn Minh Nhựt - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam TPHCM - cho biết nhiệm kỳ 2022-2026 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khó khăn, đặc biệt là đại dịch COVID-19 để lại nhiều hệ lụy nặng nề. Bên cạnh đó, tình hình thiên tai, biến đổi khí hậu và những biến động kinh tế - xã hội đã tác động sâu rộng đến đời sống của hàng triệu người dân.

Trong hoàn cảnh đó, đội ngũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ thành phố đã luôn có mặt ở những nơi khó khăn nhất, lặng lẽ sẻ chia với những phận người yếu thế nhất. Đó là những chuyến xe chở đầy nghĩa tình lăn bánh đến với người nghèo, những phiên Chợ nhân đạo, những Chợ 0 đồng, Bếp ăn tình thương, là những căn Nhà Chữ thập đỏ được dựng lên từ sự sẻ chia của cộng đồng, những giọt máu hồng được trao đi để níu giữ sự sống.

Tổng giá trị hoạt động nhân đạo trong giai đoạn đạt trên 2.708 tỷ đồng, tăng gần 20% so với nhiệm kỳ trước, trợ giúp hàng triệu lượt người có hoàn cảnh khó khăn, dễ bị tổn thương.

Ông Nhựt cho biết trong nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Chữ thập đỏ thành phố sẽ phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối trong hoạt động nhân đạo, lấy người dân làm trung tâm, hướng mạnh về cơ sở, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản trị.

Đi trước, sâu hơn, nhanh hơn

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam - Đỗ Thị Thu Thảo - ghi nhận thành phố đã có nhiều mô hình nhân đạo sáng tạo, thiết thực, có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Nhấn mạnh bối cảnh phát triển hiện nay đang đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác nhân đạo trên địa bàn thành phố, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam yêu cầu công tác nhân đạo trong giai đoạn mới của thành phố cần chuyển mạnh theo hướng: đi trước một bước, sâu hơn, nhanh hơn, bền vững hơn.

Bà cũng kỳ vọng thành phố tiếp tục khẳng định vai trò là lá cờ đầu của cả nước, là nơi khởi nguồn tư duy mới, là nơi hình thành mô hình mới, là nơi lan tỏa chuẩn mực mới về công tác nhân đạo. Mỗi hoạt động nhân đạo không dừng lại ở hỗ trợ trước mắt, mà là sự lan tỏa lâu dài của niềm tin, trách nhiệm và tình người trong xã hội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong đề nghị trong thời gian tới các cấp Hội cần tiếp tục triển khai thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Trung ương và thành phố về tổ chức và hoạt động của hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Tập trung làm tốt hơn công tác tuyên truyền, vận động lan tỏa mạnh mẽ hoạt động nhân đạo, từ thiện xã hội. Qua mỗi phong trào, chương trình hoạt động của Hội, cộng đồng nhân ái phải mở rộng hơn, phát triển nhanh chóng trong mỗi cơ quan, tổ chức, cộng đồng.