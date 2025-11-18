Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trợ giúp hơn 102 triệu lượt người trong 5 năm

TPO - Sáng 18/11 tại Hà Nội, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức gặp gỡ báo chí, thông tin về Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VI và kết quả 5 năm triển khai phong trào thi đua trong toàn Hội. Bức tranh tổng thể cho thấy phong trào “thi đua làm việc thiện” tiếp tục phát huy sức lan tỏa, trở thành nét đặc thù của tổ chức nhân đạo lớn nhất cả nước.

Theo báo cáo, giai đoạn 2020-2025, các cấp Hội đã vận động và trợ giúp cho hơn 102 triệu lượt người, với tổng nguồn lực huy động trên 29.186 tỉ đồng. So với nhiệm kì trước, con số này tăng khoảng 45%, khẳng định vai trò nòng cốt của Hội trong các chương trình an sinh xã hội, chăm lo người yếu thế và góp phần vào mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Hải Anh cho biết Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VI sẽ diễn ra tại Hà Nội trong hai ngày 22 và 23/11, với sự tham dự của khoảng 400 đại biểu, trong đó có 270 điển hình tiên tiến được tôn vinh. Đại hội diễn ra đúng dịp kỷ niệm 79 năm thành lập Hội và thời điểm triển khai chương trình “Sức mạnh Nhân đạo 2025”, được kì vọng trở thành “ngày hội lớn” nhằm lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Hải Anh thông tin tại họp báo sáng 18/11

Một trong những điểm nhấn của nhiệm kì vừa qua là sự phát triển mạnh của các mô hình nhân đạo quen thuộc như “Nồi cháo tình thương”, “Bếp ăn Chữ thập đỏ”, “Hũ gạo Chữ thập đỏ”, “Nhà giúp nhà”, hay các chương trình hỗ trợ sinh kế, chăn nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình. Tổng giá trị các hoạt động công tác xã hội nhân đạo đạt hơn 21.676 tỉ đồng, trợ giúp 56 triệu lượt người. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động can thiệp theo hướng bền vững như hỗ trợ nước sạch, nhà ở an toàn, trường học an toàn hay hệ thống cảnh báo – hành động sớm được thúc đẩy tại nhiều địa phương.

Bà Phạm Thị Hà Chiên, Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra Trung ương Hội, chia sẻ thêm rằng nhiều chương trình lớn của Hội trong 5 năm qua đã tạo dấu ấn mạnh trong xã hội. Điển hình là nguồn lực hơn 1.600 tỉ đồng dành cho phòng chống COVID-19, chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn” giúp đỡ trên 119.000 lượt người và hỗ trợ xây mới, sửa chữa hơn 1.000 căn nhà tại các tỉnh ven biển. Chương trình “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật” cũng mang lại hiệu quả thiết thực khi giúp khoảng 3,5 triệu lượt trẻ em tiếp cận bếp ăn bán trú và dịch vụ hỗ trợ dinh dưỡng.

Các hoạt động nhân đạo giúp hỗ trợ đối tượng yếu thế trong xã hội.

Hướng tới giai đoạn 2025–2030, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đặt mục tiêu tiếp tục đổi mới phong trào thi đua, phù hợp với bối cảnh cả nước đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu. Theo ông Nguyễn Hải Anh, phong trào thi đua của Hội sẽ gắn với việc thực hiện các nghị quyết đại hội toàn quốc và Chiến lược phát triển Hội đến năm 2030, tầm nhìn 2045; đồng thời tập trung vào nâng cao năng lực phòng ngừa thảm hoạ, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, vận động hiến máu, hiến tạng và mở rộng hợp tác quốc tế.

Để đạt được những mục tiêu trên, Hội sẽ đẩy mạnh tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, đổi mới nội dung hoạt động theo hướng thiết thực, linh hoạt và bám sát nhu cầu cơ sở. Việc phát hiện và tôn vinh kịp thời các mô hình sáng tạo, điển hình tiên tiến tiếp tục được coi trọng, nhằm tạo động lực lan tỏa tinh thần nhân đạo sâu rộng hơn trong cộng đồng.