Lễ tốt nghiệp của FPT Polytechnic: Ngày nhận bằng trở thành ký ức thanh xuân khó quên

Không đơn thuần là một lễ trao bằng tốt nghiệp, chuỗi sự kiện diễn ra trong hai ngày 21 và 22.5 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội của Trường Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở Hà Nội đã trở thành một trải nghiệm giàu cảm xúc đối với hàng nghìn học sinh, sinh viên và phụ huynh đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Ngay từ những giờ đầu chương trình, không khí tại khu vực tổ chức đã mang dáng dấp của một sự kiện văn hóa – nghệ thuật quy mô lớn. Hàng nghìn sinh viên trong lễ phục tốt nghiệp và phụ huynh xúc động dõi theo từng khoảnh sự kiện, với hệ thống sân khấu, âm thanh, ánh sáng được đầu tư bài bản - tạo nên một không gian trang trọng mà giàu cảm xúc.

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là nghi thức tri ân cha mẹ và thầy cô. Trong khoảnh khắc hàng nghìn sinh viên đồng loạt đặt tay lên ngực và cúi đầu gửi lời cảm ơn tới đấng sinh thành, nhiều phụ huynh đã nghẹn ngào, trào dâng, không giấu được xúc động. Chị Nguyễn Thị Mai Hiên ở phường Tây Tựu, thành phố Hà Nội, phụ huynh của Tân cử nhân Vương Thành Luân tự hào chia sẻ, sau khi nhìn thấy các con cúi đầu cảm ơn các bậc phụ huynh, bản thân rất xúc động và tự hào bởi sau này dù có đi đâu, làm gì, đạt thành quả cao đến thế nào thì lòng biết ơn vẫn là quan trọng và cao cả, trong suốt hành trình làm người có ích của các con.

Khác với hình dung quen thuộc về một buổi lễ tốt nghiệp ngắn gọn, sự kiện của FPT Polytechnic được xây dựng như một chương trình nghệ thuật thực thụ với các tiết mục biểu diễn, hoạt động trải nghiệm, check-in và tương tác kéo dài xuyên suốt. Điều đó khiến nhiều sinh viên chia sẻ rằng họ cảm thấy bản thân thực sự được tôn vinh, trong một chặng trưởng thành.

Sự kiện còn có sự tham dự của đại diện các tổ chức Hội, ngành, tổ chức đoàn thể như đại diện Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, đại diện Trung tâm Hỗ trợ Thanh Thiếu Nhi Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Đoàn Thanh niên Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các doanh nghiệp uy tín tại Hà Nội và vùng phụ cận. Đây cũng là dịp để nhà trường tăng cường kết nối giữa đào tạo và doanh nghiệp, đồng thời lan tỏa hình ảnh về môi trường giáo dục thực hành. Theo nhiều khách mời như ông Lê Phạm Hoàng Công – Tổng Quản lý cơ sở Flamingo Heritage Onsen& Resort, “chương trình Lễ Tốt nghiệp cho thấy một cách tiếp cận mới trong giáo dục nghề nghiệp: không chỉ đào tạo kỹ năng mà còn chú trọng trải nghiệm, cảm xúc và sự trưởng thành toàn diện của người học”. Ông Lê Phạm Hoàng Công cũng đánh giá cao chương trình đào tạo của Cao đẳng FPT Polytechnic và hy vọng sẽ đồng hành hiệu quả trong thời gian tiếp theo, vì nguồn nhân lực tương lai của ngành Du lịch, Nhà hàng, Khách sạn.

Với hơn 4.000 sinh viên được trao bằng trong năm 2026, FPT Polytechnic đang cho thấy nỗ lực xây dựng những dấu ấn khác biệt trong môi trường giáo dục thực hành - cho thấy một xu hướng đổi mới trong cách tổ chức các hoạt động giáo dục: hiện đại, tăng tính trải nghiệm và kết nối cảm xúc.

Chúng tôi muốn các bạn sinh viên luôn nhớ cội nguồn; luôn biết ơn cha mẹ mình đã đầu tư cho mình học tập; biết ơn các thầy cô giáo đã dạy dỗ mình. Sự biết ơn đó sẽ biến thành sức mạnh để các bạn luôn có thể trưởng thành, vững bước trên sự nghiệp của mình” – TS Vũ Chí Thành, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng FPT Polytechnic khẳng định.

Một buổi lễ tốt nghiệp đã không chỉ là ngày nhận tấm bằng tốt nghiệp – với hàng nghìn phụ huynh, sinh viên FPT Polytechnic tham gia sự kiện Lễ Tốt nghiệp với chủ đề “Golden sunrise” 2 ngày qua, đó là một ký ức thanh xuân đáng nhớ, rực rỡ và đong đầy cảm xúc, giữa không gian đặc biệt Trung tâm Hội nghị Quốc gia, trong lòng Thủ đô Hà Nội./.