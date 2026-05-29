Kiến nghị tổ chức kỳ họp Quốc hội vào tháng 7-8 để thông qua các luật cấp bách

TPO - Các cơ quan đều thống nhất kiến nghị với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét để tổ chức một Kỳ họp không thường lệ của Quốc hội, dự kiến vào cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8/2026, kéo dài khoảng 20 - 25 ngày.

Cần thiết thêm một kỳ họp không thường lệ

Ngày 29/5, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chủ trì cuộc họp với đại diện Chính phủ và các cơ quan liên quan về rà soát tình hình thực hiện Chương trình lập pháp năm 2026.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu, dự kiến, tổng số dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội xem xét, thông qua trong thời gian tới có thể lên tới hơn 70 dự án luật.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu. Ảnh: QH

Trước khối lượng công việc rất lớn, ông kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ xem xét khả năng tổ chức thêm một kỳ họp không thường lệ trước Kỳ họp thứ 2 hoặc kéo dài chương trình Kỳ họp thứ 2 để có thêm thời gian thực hiện nhiệm vụ lập pháp.

Nếu tổ chức kỳ họp không thường lệ, cần ưu tiên xem xét, thông qua một số dự án luật, nghị quyết đã có chỉ đạo của cấp có thẩm quyền phải trình trong khoảng thời gian tháng 7 - 8/2026; các dự án liên quan đến cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; các dự án phục vụ sắp xếp tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền...

Trường hợp không tổ chức kỳ họp không thường lệ, báo cáo đề xuất nghiên cứu phương án kéo dài chương trình Kỳ họp thứ 2, có thể tổ chức sớm từ đầu tháng 10/2026 và tiếp tục duy trì hình thức họp thành 2 đợt để các cơ quan có thời gian tiếp thu, chỉnh lý dự án.

Qua thảo luận, đại diện một số bộ, ngành cơ bản thống nhất với nhận định về khối lượng công tác lập pháp trong những tháng cuối năm 2026 là rất lớn, đòi hỏi phải có phương án tổ chức thực hiện phù hợp, bảo đảm vừa đáp ứng yêu cầu tiến độ, vừa giữ vững chất lượng các dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Các ý kiến cho rằng, việc nghiên cứu tổ chức thêm một kỳ họp không thường lệ là cần thiết, nhất là đối với những dự án đã có chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, các dự án phục vụ yêu cầu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh…

Việc tổ chức thêm kỳ họp, nếu được xem xét quyết định, sẽ góp phần giảm tải cho Kỳ họp thứ 2, tạo điều kiện để các cơ quan có thêm thời gian tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự án, qua đó nâng cao chất lượng công tác lập pháp.

Thông qua một số vấn đề cấp bách

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ, các cơ quan đều thống nhất kiến nghị với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét để tổ chức một kỳ họp không thường lệ của Quốc hội (dự kiến vào cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8/2026, dài khoảng 20 - 25 ngày) để Quốc hội xem xét, thông qua một số dự án luật, nghị quyết nhằm giảm tải cho kỳ họp cuối năm.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định. Ảnh: QH

Các cơ quan cũng thống nhất kiến nghị trình Quốc hội xem xét thông qua một số vấn đề cấp bách về kinh tế - xã hội không phải pháp luật tại Kỳ họp không thường lệ để kịp thời chỉ đạo, thể chế hóa một số kết luận, nghị quyết của Trung ương cũng như tư tưởng đổi mới, thúc đẩy tăng trưởng hai con số của các cơ quan.

Lưu ý với tính chất phức tạp của một số dự án luật, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, cần phải có thời gian để Quốc hội thảo luận các dự án luật và thông qua theo quy trình hai kỳ họp. Do đó, bố trí thảo luận lần đầu tại Kỳ họp không thường lệ này và thảo luận lần hai, thông qua tại Kỳ họp thường kỳ vào tháng 10/2026.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, các bộ, các cơ quan trong phạm vi phụ trách khẩn trương đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị, phối hợp tốt và xác định thứ tự ưu tiên các dự án cần phải trình Quốc hội để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, tăng trưởng hai con số…, từ đó đề xuất cụ thể các dự án luật, nghị quyết đưa vào Chương trình Kỳ họp không thường lệ.