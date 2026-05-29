Bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Công an kiêm chức Ủy viên Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội

TPO - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Quang Ngọc và Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng được bổ nhiệm kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội thay 2 nguyên thứ trưởng đã nghỉ công tác theo chế độ.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã ký Quyết định số 958 ngày 28/5 bổ nhiệm kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội.

Cụ thể, Thủ tướng bổ nhiệm kiêm nhiệm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội đối với 2 thứ trưởng là: ông Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (thay ông Vũ Hải Sản, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã nghỉ công tác theo chế độ) và ông Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an (thay ông Trần Quốc Tỏ, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an đã nghỉ công tác theo chế độ).

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 28/5/2026.

Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội được tổ chức ở cấp quốc gia, có trách nhiệm giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, giám sát hoạt động của cơ quan bảo hiểm xã hội và tư vấn chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

Hội đồng quản lý có nhiệm vụ thông qua các nội dung: Chiến lược phát triển ngành bảo hiểm xã hội, kế hoạch dài hạn, 5 năm về thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, chiến lược đầu tư dài hạn trước khi cơ quan bảo hiểm xã hội trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; kế hoạch hằng năm về thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế...

Hội đồng quản lý quyết định và chịu trách nhiệm trước Chính phủ về danh mục đầu tư, cơ cấu đầu tư và phương thức đầu tư cụ thể của các quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm thất nghiệp, quỹ bảo hiểm y tế trên cơ sở đề nghị của cơ quan bảo hiểm xã hội; giám sát, kiểm tra việc thực hiện của cơ quan bảo hiểm xã hội về các chiến lược, kế hoạch, đề án sau khi được phê duyệt;

Đồng thời kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, chiến lược phát triển bảo hiểm xã hội, kiện toàn hệ thống tổ chức cơ quan bảo hiểm xã hội, cơ chế quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm thất nghiệp, quỹ bảo hiểm y tế...