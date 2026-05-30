Xót xa vụ tai nạn ở Cần Thơ: Thai phụ 7 tháng tử vong trên đường đi làm

TPO - Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra sáng 30/5, trên tuyến đường tránh TP. Sóc Trăng cũ (nối Quốc lộ 1A), khiến 4 người thương vong. Trong các nạn nhân tử vong có một phụ nữ đang mang thai.

Hiện trường tai nạn.

Vào khoảng 7h hôm nay, xe khách biển kiểm soát 94B-005.39 (chưa xác định danh tính tài xế) lưu thông hướng từ Cà Mau đi Cần Thơ. Khi đến đoạn đường tránh TP. Sóc Trăng cũ thuộc địa bàn phường Mỹ Xuyên (TP. Cần Thơ), xe khách va chạm với nhiều xe máy.

Tại hiện trường, xe khách nằm xoay ngang, chắn quá nửa phần đường. Phía trước đầu xe khách có 3 xe máy trong tình trạng hư hỏng nặng.

Vụ tai nạn làm 2 người tử vong và 2 người bị thương. Trong số nạn nhân tử vong có chị S.T.H.N. (39 tuổi, ngụ xã Gia Hòa, TP. Cần Thơ).

Theo người nhà, chị N. gặp nạn khi đang trên đường đến chỗ làm. Chị N. có 3 con nhỏ và đang mang thai đứa con thứ tư được 7 tháng.

Hai nạn nhân bị thương đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu.



Theo người dân địa phương, thời điểm xảy ra tai nạn khu vực có mưa khá lớn.



Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân tai nạn.