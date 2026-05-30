Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Xót xa vụ tai nạn ở Cần Thơ: Thai phụ 7 tháng tử vong trên đường đi làm

Xuân Lương - Nhật Huy

TPO - Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra sáng 30/5, trên tuyến đường tránh TP. Sóc Trăng cũ (nối Quốc lộ 1A), khiến 4 người thương vong. Trong các nạn nhân tử vong có một phụ nữ đang mang thai.

z7881473512528-60fdc1f0ab38a03722796cd263fe48f3-2749.jpg
Hiện trường tai nạn.

Vào khoảng 7h hôm nay, xe khách biển kiểm soát 94B-005.39 (chưa xác định danh tính tài xế) lưu thông hướng từ Cà Mau đi Cần Thơ. Khi đến đoạn đường tránh TP. Sóc Trăng cũ thuộc địa bàn phường Mỹ Xuyên (TP. Cần Thơ), xe khách va chạm với nhiều xe máy.

Tại hiện trường, xe khách nằm xoay ngang, chắn quá nửa phần đường. Phía trước đầu xe khách có 3 xe máy trong tình trạng hư hỏng nặng.

Vụ tai nạn làm 2 người tử vong và 2 người bị thương. Trong số nạn nhân tử vong có chị S.T.H.N. (39 tuổi, ngụ xã Gia Hòa, TP. Cần Thơ).

Theo người nhà, chị N. gặp nạn khi đang trên đường đến chỗ làm. Chị N. có 3 con nhỏ và đang mang thai đứa con thứ tư được 7 tháng.

Hai nạn nhân bị thương đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Theo người dân địa phương, thời điểm xảy ra tai nạn khu vực có mưa khá lớn.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân tai nạn.

z7881473500755-35a671bc008e4b9b3864160ebf9e5b5e.jpg
Chiếc xe khách tại hiện trường. X.L
Xuân Lương - Nhật Huy
#Tai nạn giao thông #tử vong #Cần Thơ #xe khách

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe