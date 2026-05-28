Clip: Ô tô chuyển hướng ẩu gây tai nạn cho xe máy

TPO - Chiếc sedan lấn sang làn ngược chiều để rẽ trái rất gấp. Đúng lúc đó có một xe máy đi tới với tốc độ khá nhanh nên không kịp tránh, dẫn tới va chạm.

Lê Tuấn

Khi tới nút giao, xe sedan không giảm tốc mà đi chéo lấn sang làn ngược chiều để rẽ trái. Cùng thời điểm, có một xe máy đi hướng đối diện tới với tốc độ khá cao.

Tình huống ô tô chuyển hướng gấp khiến tài xế xe máy bất ngờ và không kịp đánh lái tránh. Hậu quả là đuôi ô tô va chạm với xe hai bánh. Người điều khiển xe máy ngã nhào ra đường, choáng váng và bị thương ở chân, sau đó được người dân xung quanh hỗ trợ đưa vào vỉa hè an toàn.

Theo Nghị định 168/2024 về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ, hành vi chuyển hướng không đúng quy định gây tai nạn giao thông bị phạt 20-22 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

