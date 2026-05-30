Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Xe tải cháy dữ dội trên cao tốc qua Huế

Ngọc Văn

TPO - Một xe tải chở hàng bất ngờ bốc cháy khi đang lưu thông trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên, đoạn qua TP. Huế. Vụ việc khiến phương tiện cùng hàng hóa bị hư hỏng nặng, giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng.

Ngày 30/5, thông tin từ UBND xã Khe Tre (TP. Huế) cho biết, trên tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên đoạn qua địa bàn vừa xảy ra vụ cháy xe tải chở hàng, gây thiệt hại nặng về tài sản.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, anh Nguyễn Văn Lâm (31 tuổi, trú tỉnh Thanh Hóa) điều khiển xe tải chở hàng lưu thông trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên theo hướng Huế - Đà Nẵng. Khi đến địa phận xã Khe Tre, tài xế phát hiện khói và lửa bùng phát từ khu vực hàng hóa phía sau thùng xe.

Ngay lập tức, anh Lâm cho xe tấp vào lề đường, đồng thời trình báo cơ quan chức năng để hỗ trợ xử lý.

chay-xe-hien-truong.jpg
Hiện trường vụ xe tải bị cháy trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên qua TP. Huế. Ảnh: VT

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP. Huế phối hợp các đơn vị chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai phương án dập lửa và điều tiết giao thông nhằm bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông trên tuyến.

Tại hiện trường, cột khói đen bốc cao, bao trùm một đoạn đường cao tốc. Nhiều phương tiện khi đi qua khu vực phải giảm tốc độ để bảo đảm an toàn.

chay-xe-hang-hoa-hu-hongjp.jpg
Hàng hóa trên xe bị hư hỏng nặng. Ảnh: CTV

Sau hơn 1 giờ khống chế, đám cháy đã được dập tắt. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng khiến xe tải cùng số hàng hóa vận chuyển trên xe (chủ yếu là đồ gỗ) bị hư hỏng nặng.

Theo thông tin ban đầu, lô hàng gặp hỏa hoạn đang được vận chuyển để bàn giao cho một đơn vị tại khu vực miền Trung. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Ngọc Văn
#TP. Huế #Khe Tre #cao tốc La Sơn - Hòa Liên #cháy xe tải #hỏa hoạn #PCCC #hàng hóa #giao thông.

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe