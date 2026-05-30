Xe tải cháy dữ dội trên cao tốc qua Huế

TPO - Một xe tải chở hàng bất ngờ bốc cháy khi đang lưu thông trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên, đoạn qua TP. Huế. Vụ việc khiến phương tiện cùng hàng hóa bị hư hỏng nặng, giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng.

Ngày 30/5, thông tin từ UBND xã Khe Tre (TP. Huế) cho biết, trên tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên đoạn qua địa bàn vừa xảy ra vụ cháy xe tải chở hàng, gây thiệt hại nặng về tài sản.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, anh Nguyễn Văn Lâm (31 tuổi, trú tỉnh Thanh Hóa) điều khiển xe tải chở hàng lưu thông trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên theo hướng Huế - Đà Nẵng. Khi đến địa phận xã Khe Tre, tài xế phát hiện khói và lửa bùng phát từ khu vực hàng hóa phía sau thùng xe.

Ngay lập tức, anh Lâm cho xe tấp vào lề đường, đồng thời trình báo cơ quan chức năng để hỗ trợ xử lý.

Hiện trường vụ xe tải bị cháy trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên qua TP. Huế. Ảnh: VT

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP. Huế phối hợp các đơn vị chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai phương án dập lửa và điều tiết giao thông nhằm bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông trên tuyến.

Tại hiện trường, cột khói đen bốc cao, bao trùm một đoạn đường cao tốc. Nhiều phương tiện khi đi qua khu vực phải giảm tốc độ để bảo đảm an toàn.

Hàng hóa trên xe bị hư hỏng nặng. Ảnh: CTV

Sau hơn 1 giờ khống chế, đám cháy đã được dập tắt. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng khiến xe tải cùng số hàng hóa vận chuyển trên xe (chủ yếu là đồ gỗ) bị hư hỏng nặng.

Theo thông tin ban đầu, lô hàng gặp hỏa hoạn đang được vận chuyển để bàn giao cho một đơn vị tại khu vực miền Trung. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.