Đổi đời thất bại, thiệt hại nặng nề

TPO - Tin vào lời hứa sang nước ngoài “việc nhẹ lương cao”, nhiều lao động gom góp, vay mượn hàng tỷ đồng để rồi nhận lại những chuyến vượt biên dang dở, nợ nần chồng chất.

Ngựa quen đường cũ

Phòng xử án của Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An sáng hôm ấy khá yên ắng. Người đàn ông tóc đã ngả màu muối tiêu đứng trước bục khai báo với vẻ điềm tĩnh đến lạ. Đó là Vương Xuân Hướng (60 tuổi, trú xã Đông Thành, Nghệ An) - bị cáo trong vụ án “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Bị cáo Hướng trả lời rành rọt từng câu hỏi của Hội đồng xét xử. Giọng nói đều đều, không quá run sợ, cũng chẳng tỏ ra chống đối. Nhưng phía sau vẻ bình thản ấy là một quá khứ từng trả giá bằng những năm tháng tù tội.

Năm 2018, Vương Xuân Hướng từng bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù về cùng tội danh. Những tưởng quãng thời gian cải tạo đủ khiến người đàn ông này thức tỉnh, chọn con đường lương thiện sau ngày trở về. Nhưng rồi, chỉ ít năm sau khi mãn hạn tù, người đàn ông này lại tiếp tục lao vào vòng xoáy cũ.

Theo hồ sơ vụ án, đầu năm 2024, bị cáo Hướng tìm hiểu và kết nối với một công ty tại TP Hồ Chí Minh được giới thiệu có thể đưa người sang Canada theo diện du lịch. Sau khi nhập cảnh, sẽ có người đón và bố trí ở lại lao động bất hợp pháp.

Chi phí ban đầu phía công ty đưa ra là 21.000 USD. Tuy nhiên, khi tiếp cận người lao động, bị cáo tự nâng giá lên để hưởng chênh lệch.

Bị cáo Vương Xuân Hướng tại tòa.

Người muốn đi phải chuẩn bị đủ loại giấy tờ cùng những khoản tiền lớn với hy vọng đổi đời nơi đất khách.

Từ tháng 1 đến tháng 10/2024, Hướng đã cấu kết với một số đối tượng khác để nhận tiền, giấy tờ của 5 lao động nhằm tổ chức cho họ ra nước ngoài trái phép.

Trong số các nạn nhân, câu chuyện của anh Nguyễn Văn T. khiến nhiều người tại phiên tòa không khỏi xót xa. Tin vào lời tư vấn của Hướng, anh T. đồng ý sang Canada bằng diện du lịch rồi ở lại lao động với chi phí 25.000 USD. Nhưng sau khi nhận tiền đặt cọc và giấy tờ, kế hoạch này không thực hiện được.

Không dừng lại, Hướng tiếp tục vẽ ra “con đường khác” sang Mỹ với viễn cảnh thu nhập cao hơn. Theo lời bị cáo, anh T. sẽ đi du lịch sang Nga, sau đó qua nhiều nước để tới Mexico rồi vượt biên vào Mỹ. Chi phí cho hành trình ấy lên tới 52.000 USD. Để gom đủ tiền, gia đình anh T. phải vay mượn khắp nơi. Từng đợt chuyển khoản nối tiếp nhau, tổng cộng hơn 1,2 tỷ đồng được đưa cho Hướng.

Ngày 19/9/2024, anh T. xuất cảnh sang Nga theo sự sắp xếp của bị cáo. Từ đây, người đàn ông quê Nghệ An bắt đầu hành trình dài qua nhiều quốc gia với hy vọng đặt chân tới Mỹ. Nhưng “giấc mơ Mỹ” nhanh chóng biến thành cơn ác mộng.

Khi vượt biên từ Mexico vào Mỹ, anh T. bị lực lượng chức năng bắt giữ, đưa vào trại tị nạn rồi sau đó trục xuất về Việt Nam. Số tiền lớn do vay mượn gần như mất trắng, còn gia đình rơi vào cảnh nợ nần.

Lời hứa mong manh của bị cáo

Tại phiên tòa, nhiều lao động khác cũng trình bày sự khốn đốn sau khi tin lời hứa hẹn của Hướng. Có người đưa hàng trăm triệu đồng, có người gom cả tiền tích cóp nhiều năm với hy vọng đổi đời nơi xứ người. Thế nhưng, thứ họ nhận lại là những chuyến đi dang dở, khoản nợ chồng chất và tâm trạng hoang mang sau khi bị lừa vào các đường dây xuất cảnh trái phép.

Suốt phiên xử, bị cáo Hướng thừa nhận bản thân không được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động tư vấn, tổ chức đưa người đi lao động ở nước ngoài. Bị cáo cũng biết rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật, xâm phạm quy định quản lý xuất nhập cảnh và tiềm ẩn nhiều hệ lụy cho xã hội. Nhưng vì lòng tham và mong muốn kiếm tiền nhanh, Hướng vẫn bất chấp.

Bị cáo Hướng xin khất nợ, ra tù sẽ cố gắng kiếm tiền trả nợ.

Khi được nói lời sau cùng, người đàn ông 60 tuổi xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về “làm lại cuộc đời”. Hướng trình bày bản thân tuổi cao, sức khỏe yếu, nhiều bệnh tật.

Phiên tòa hôm ấy không có người thân của bị cáo đến dự. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Hướng sống lặng lẽ, ít liên lạc với vợ con. Đứng trước bục khai báo, bị cáo nói cảm thấy hối hận vì những sai lầm nối tiếp khiến tuổi già phải đối diện vòng lao lý lần nữa.

Đối với số tiền đã nhận của các lao động, Hướng xin khất vì “ra tù sẽ cố gắng kiếm tiền trả nợ”. Nhưng lời hứa ấy dường như quá mong manh trước những thiệt hại mà các bị hại phải gánh chịu.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Vương Xuân Hướng 6 năm tù về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”, đồng thời buộc bị cáo hoàn trả số tiền đã nhận của các bị hại.

Bản án khép lại, nhưng phía sau đó vẫn còn những khoản nợ chồng chất, những gia đình lao đao vì trót đặt niềm tin sai chỗ vào giấc mơ đổi đời nơi xứ người. Với riêng Vương Xuân Hướng, đó cũng là cái giá phải trả cho việc tiếp tục quay lại con đường cũ - con đường mà chính bị cáo từng một lần nhận trái đắng nhưng vẫn không đủ tỉnh táo để dừng lại.