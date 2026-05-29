Công an Hà Nội phối hợp giải cứu 3 thiếu nữ đi tìm 'việc nhẹ, lương cao'

TPO - Tiếp nhận thông tin đề nghị hỗ trợ từ Công an xã Quảng Hòa (Lâm Đồng), Công an phường Yên Sở (Hà Nội) đã xác minh, đưa 3 thiếu nữ bị dụ dỗ đi làm "việc nhẹ, lương cao".

Gia đình đón các thiếu nữ về.

Trước đó, khoảng 12h50 ngày 26/5, Công an phường Yên Sở nhận được thông tin từ Công an xã Quảng Hòa, tỉnh Lâm Đồng đề nghị hỗ trợ tiếp nhận 3 thiếu nữ đang trên đường ra Hà Nội, có biểu hiện nghi vấn bị dụ dỗ đi làm với lời mời “việc nhẹ, lương cao”.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Yên Sở đã khẩn trương cử tổ công tác đến khu vực số 49 Ngọc Hồi, phường Yên Sở để xác minh.

Qua làm việc với nhà xe, lực lượng Công an xác định trên xe có 3 cháu gái trú tại tỉnh Lâm Đồng, gồm D.T.N, S.T.Y, và M.T.G (cùng sinh năm 2012).

Tại cơ quan Công an, các cháu cho biết do đang nghỉ hè và muốn tìm việc làm thêm nên đã liên hệ qua ứng dụng Messenger với một người phụ nữ quen biết từ trước để nhờ giới thiệu việc làm tại Hà Nội.

Khoảng 6h30 ngày 25/5, cả 3 cháu lên xe khách từ Lâm Đồng ra Hà Nội. Khi xe đến khu vực số 49 Ngọc Hồi thì được lực lượng Công an phường Yên Sở kịp thời tiếp cận, hỗ trợ và đưa về trụ sở an toàn.

Quá trình xác minh, Công an phường Yên Sở đã tích cực động viên tinh thần các cháu, đồng thời nhanh chóng liên hệ với gia đình để phối hợp giải quyết vụ việc. Đến sáng 28/5, đơn vị đã hoàn tất các thủ tục và bàn giao cả 3 cháu trở về với gia đình an toàn.

Xúc động trước tinh thần trách nhiệm, tận tụy của lực lượng Công an phường Yên Sở, gia đình đã gửi thư cảm ơn tới đơn vị vì đã kịp thời hỗ trợ, chăm sóc và giúp các cháu.