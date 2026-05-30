8.000 người xuống phố cùng Công an Hà Nội ‘phủ xanh’ không gian mạng

Đây là cuộc thi do Bộ Công an phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026).

Dự chương trình có Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cùng đại diện các bộ, ngành và đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân dân Thủ đô.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc cuộc thi.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Thượng tướng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh không gian mạng hiện nay vừa là công cụ hữu hiệu để truyền tải kiến thức pháp luật, bảo vệ bình yên cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ như tội phạm công nghệ cao, lừa đảo trực tuyến, tin giả, thông tin xấu độc và các hành vi xuyên tạc.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ.

Thực tiễn đó đòi hỏi lực lượng Công an nhân dân phải không ngừng đổi mới tư duy, phương thức tiếp cận và cách thức tuyên truyền trong thời đại số. Cuộc thi sáng tạo video clip “Tổ quốc bình yên” là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về sử dụng thông tin chính thống để “phủ xanh” không gian mạng, tận dụng tối đa ưu thế công nghệ để lan tỏa những thông điệp nhân văn, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý thức tự lực, tự cường và trách nhiệm công dân.

Thứ trưởng Bộ Công an mong muốn lực lượng Công an Thủ đô phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu để mỗi người dân trở thành một “chiến sĩ” trên mặt trận truyền thông số.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội khẳng định, “Tổ quốc bình yên” không chỉ là tên gọi của một cuộc thi mà còn là khát vọng thiêng liêng của dân tộc, là mong muốn mỗi người dân được sống trong hòa bình, an toàn, hạnh phúc.

“Đối với Công an Thủ đô, đây là cơ hội để đổi mới tư duy tuyên truyền; chủ động kể những câu chuyện thật, người thật, việc thật; lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ; đồng thời giới thiệu những mô hình hay, cách làm sáng tạo, kết quả chuyển đổi số và cải cách hành chính phục vụ nhân dân”, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nêu rõ.

Chương trình có nhiều hoạt động trải nghiệm, tương tác hấp dẫn dành cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân.

Trong khuôn khổ chương trình, Công an thành phố Hà Nội đã khởi động dự án phối hợp sản xuất 80 sản phẩm truyền thông tham gia cuộc thi. Đồng thời, 21 cụm thi đua của Công an thành phố đã chủ động phối hợp với các nhà sáng tạo nội dung, các KOL và đơn vị truyền thông để xây dựng các video clip tham gia cuộc thi, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận công chúng trên môi trường số.

Hoạt động giao lưu giữa NSND Tự Long với lực lượng công an, giới nghệ sĩ và các bạn trẻ đã mang lại bầu không khí sôi nổi, thu hút sự quan tâm lớn tại lễ hưởng ứng.

Điểm nhấn của lễ hưởng ứng là màn đồng diễn dân vũ quy mô lớn với sự tham gia của khoảng 8.000 người, cùng các hoạt động giao lưu với các KOL, nhà sáng tạo nội dung và Câu lạc bộ Bóng đá Công an Hà Nội.

Đông đảo đoàn viên, thanh niên và các bạn trẻ hào hứng tham gia chụp ảnh, check-in tại các không gian trải nghiệm của buổi lễ.

Người dân đến tham gia cũng được trải nghiệm phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; tìm hiểu kỹ năng bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống xâm hại trẻ em, phòng, chống ma túy và tham quan không gian trưng bày các sản phẩm chuyển đổi số của lực lượng Công an.