Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trồng cây trong khu vườn nổi tiếng của Singapore

Bình Giang

TPO - Hôm nay (30/5), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong cùng trồng cây tại Vườn Bách thảo Singapore.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Thủ tướng Singapore Lawrence Wong trồng cây tại Vườn Bách thảo Singapore. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Thủ tướng Singapore Lawrence Wong trồng cây tại Vườn Bách thảo Singapore. Ảnh: TTXVN

Hoạt động diễn ra nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Singapore và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La.

Theo TTXVN, sau khi nghe lãnh đạo Vườn Bách thảo Singapore giới thiệu về khu vực trồng cây và loài cây Hopea recopei (Chò chai) cũng như quy trình trồng cây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong cùng trồng cây trước sự chứng kiến của một số đại biểu hai nước.

Vườn Bách thảo Singapore là một trong những biểu tượng xanh nổi tiếng nhất của đảo quốc sư tử và là điểm đến thu hút hàng triệu du khách mỗi năm. Được thành lập năm 1859, khu vườn có diện tích khoảng 82 ha, nằm gần trung tâm thành phố Singapore.

Đây là vườn bách thảo nhiệt đới duy nhất trên thế giới được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới, một dấu mốc khẳng định giá trị lịch sử, khoa học và văn hóa đặc biệt của địa danh này.

Không chỉ là không gian thư giãn giữa lòng đô thị hiện đại, Vườn Bách thảo Singapore còn là trung tâm nghiên cứu thực vật hàng đầu khu vực.

Trong suốt hơn 1 thế kỷ, nơi đây đã đóng vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu và phát triển cây cao su, góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp cao su ở Đông Nam Á. Khu vườn sở hữu hệ sinh thái phong phú với hàng nghìn loài thực vật nhiệt đới, những hàng cây cổ thụ lâu năm, các hồ nước và những thảm cỏ xanh rộng lớn.

Điểm nhấn nổi bật nhất của khu vườn là National Orchid Garden (Vườn Lan quốc gia), nơi lưu giữ hơn 1.500 loài lan tự nhiên và khoảng 3.000 giống lan lai tạo. Đây được xem là một trong những bộ sưu tập phong lan lớn và đa dạng nhất thế giới.

Nhiều giống lan tại đây được đặt theo tên các nguyên thủ quốc gia, nhà lãnh đạo và nhân vật nổi tiếng đến thăm Singapore, trở thành biểu tượng của ngoại giao hoa lan độc đáo của quốc gia này.

Ngày nay, Vườn Bách thảo Singapore không chỉ là địa điểm tham quan hấp dẫn mà còn là minh chứng cho cam kết phát triển bền vững và bảo tồn thiên nhiên của Singapore.

Giữa những tòa nhà chọc trời và nhịp sống sôi động, khu vườn vẫn là “lá phổi xanh” quý giá, mang đến không gian yên bình cho người dân và du khách từ khắp nơi trên thế giới.

