Người đại diện một doanh nghiệp bị bắt vì tổ chức cho 18 lao động nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép

TPO - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Minh Hùng, đại diện một doanh nghiệp trên địa bàn, để điều tra về hành vi tổ chức cho 18 công dân Bangladesh ở lại Việt Nam trái phép.

Ngày 29/5, Công an tỉnh Tây Ninh thông tin, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Hùng (60 tuổi, ngụ TPHCM) để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an xã Đức Lập phát hiện một nhóm người nước ngoài có dấu hiệu cư trú trái phép và làm việc tại Công ty TNHH Thương mại - Sản xuất và Xuất nhập khẩu Thiên Minh, đặt tại ấp Bàu Sen, xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh.

Tiến hành kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng phát hiện 18 người mang quốc tịch Bangladesh đang làm việc tại doanh nghiệp này nhưng không có thị thực hợp lệ. Tất cả đều đã quá thời hạn tạm trú tại Việt Nam và không thực hiện thủ tục gia hạn theo quy định.

Cơ quan An ninh điều tra Công an Tây Ninh khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Minh Hùng. Ảnh: Công an tỉnh Tây Ninh

Kết quả điều tra xác định, vào tháng 1/2025, ông Nguyễn Minh Hùng, đại diện Công ty Thiên Minh ký kết hợp đồng mua bán gỗ thành phẩm với một doanh nghiệp tại Đồng Nai. Đến tháng 12/2025, công ty nói trên giao sản phẩm gỗ cho Công ty Thiên Minh nhưng bị lỗi nên đã cử một số công nhân, trong đó có 6 công nhân quốc tịch Bangladesh đến công ty Thiên Minh khắc phục lỗi sản phẩm.

Trong thời gian làm việc, các lao động Bangladesh nhận thấy điều kiện làm việc tại công ty thuận lợi nên đề nghị được ở lại làm việc lâu dài. Dù biết rõ những người này đã quá hạn tạm trú, không đủ điều kiện để khai báo tạm trú, xin giấy phép lao động và ký hợp đồng lao động theo quy định nhưng ông Nguyễn Minh Hùng vẫn đồng ý tiếp nhận.

Cơ quan điều tra xác định động cơ của ông Hùng xuất phát từ lợi ích kinh tế khi chi phí thuê lao động nước ngoài thấp hơn lao động trong nước, đồng thời không phải thực hiện các chế độ như bảo hiểm y tế, phụ cấp độc hại và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật lao động.

Từ đó, ông Hùng đã tiếp nhận tổng cộng 18 lao động Bangladesh vào làm việc tại Công ty Thiên Minh, tạo điều kiện cho những người này ở lại Việt Nam trái phép.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Đối với 18 công dân Bangladesh cư trú trái phép, cơ quan chức năng đã lập hồ sơ, bàn giao cho đơn vị có thẩm quyền để thực hiện các thủ tục xử lý và trục xuất theo quy định.