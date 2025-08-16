Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Hiệu trưởng bị 7 năm tù vì ‘tham ô’ 10,7 triệu đã được bảo lãnh tại ngoại

Tân Lộc
TPO - Thầy hiệu trưởng ở Cà Mau bị tuyên án 7 năm tù vì cáo buộc tham ô 10,7 triệu đồng vừa được cho bảo lãnh về nhà, sau 1 năm bị bắt tạm giam.

Ngày 16/8, Viện KSND khu vực 5 – Cà Mau có quyết định thay thế biện pháp tạm giam bằng biện pháp cho bảo lãnh đối với thầy Trần Văn Tâm - cựu Hiệu trưởng Trường THCS Tam Giang Tây (xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau), bị cáo buộc tham ô hơn 10,7 triệu đồng và tuyên 7 năm tù ở cấp sơ thẩm (toà phúc thẩm đã huỷ án điều tra lại).

611170e404dc8c82d5cd-1973.jpg
Thầy Tâm (áo xanh) được cho tại ngoại vào chiều 16/8.

Theo quyết định, Viện KSND khu vực 5 xét thấy, thầy Tâm đã nộp khắc phục hậu quả số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt, có nhân thân tốt, địa chỉ rõ ràng, gia đình có đơn xin bảo lãnh, không cần thiết phải áp dụng biện pháp tạm giam bị can.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, hơn 1 tháng trước gia đình đã có đơn xin bảo lãnh tại ngoại cho thầy Tâm. Sau khi huỷ án sơ thẩm, thầy Tâm vẫn bị tạm giam, với tổng thời gian tạm giam tới nay gần 1 năm.

Trước đó, ngày 6/5, TAND tỉnh Cà Mau mở phiên phúc thẩm và tuyên huỷ toàn bộ bản án sơ thẩm 7 năm tù vì tham ô hơn 10,7 triệu đồng đối với ông Trần Văn Tâm để điều tra lại.

HĐXX cấp phúc thẩm nhận định, quá trình điều tra, truy tố, xét xử, cấp sơ thẩm không ghi lời khai, không đưa người đại diện theo pháp luật của trường vào tham gia tố tụng để xác định thiệt hại thực tế là "vi phạm tố tụng".

Chứng cứ tại hồ sơ cho thấy, bị cáo Tâm có mua vật tư và thuê người cùng bị cáo tự làm các sản phẩm cho trường (ghế, kệ tivi, kệ đồ). Như vậy, việc mua vật tư về tự làm sau đó có dôi dư và tận dụng để làm thêm các sản phẩm khác cho trường trong thực tiễn cũng có thể xảy ra.

Tuy nhiên, cấp sơ thẩm chỉ căn cứ vào việc bị cáo thừa nhận có sử dụng vật tư đã thanh toán để làm các sản phẩm mới, sử dụng hoá đơn không có hàng hoá thành phẩm thật kèm theo để thanh toán, từ đó quy kết bị cáo là chưa đảm bảo đủ cơ sở vững chắc và chưa có tính thuyết phục.

a2.jpg
Dụng cụ thầy Tâm làm phục vụ cho trường.

Do đó, HĐXX cấp phúc thẩm nhận thấy, cần phải định giá toàn bộ sản phẩm của bị cáo đã làm, so sánh với số tiền nhà trường đã chi (thanh toán vật tư, công thợ hàn). Như vậy mới có đủ chứng cứ vững chắc để kết luận thiệt hại.

Tân Lộc
