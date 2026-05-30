Người lính

Mỹ sẵn sàng nối lại các cuộc tấn công Iran

Quỳnh Như

TPO - Bộ Chiến tranh Mỹ cho biết Washington sẵn sàng nối lại các cuộc tấn công Iran nếu không đạt được thỏa thuận hoà bình.

Phát biểu bên lề Đối thoại Shangri-La 2026 ở Singapore hôm thứ Bảy (30/5), Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đã đưa ra cảnh báo cứng rắn, nhấn mạnh lực lượng Mỹ đã sẵn sàng nối lại các hoạt động chiến đấu nếu nhận được lệnh, và kho vũ khí hiện có đủ để thực hiện điều đó.

"Chúng tôi hoàn toàn có khả năng khôi phục hoạt động nếu cần thiết... Lực lượng của chúng tôi hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu đó, cả ở đó và trên toàn cầu, vì vậy chúng tôi đang ở trong một vị thế rất tốt", ông nói.

Ảnh minh hoạ.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc cũng bác bỏ lo ngại, rằng cuộc đối đầu với Iran sẽ làm suy giảm cam kết của Washington tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Theo ông, Mỹ đang đẩy mạnh năng lực sản xuất quốc phòng nhằm tăng mạnh sản lượng đạn dược và bảo đảm nguồn lực cho các kế hoạch quân sự trên toàn thế giới.

"Chúng ta có thể làm hai việc cùng một lúc. Chúng ta đang thúc đẩy mạnh mẽ nền công nghiệp quốc phòng để sớm sản xuất lượng đạn dược gấp 2, 3, 4 lần nhằm đảm bảo tất cả các kế hoạch hoạt động của chúng ta trên toàn thế giới", ông nói thêm.

Trong khi Tổng thống Donald Trump vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo nào về việc liệu một thỏa thuận hòa bình với Iran đã đạt được hay chưa, Bộ trưởng Chiến tranh khẳng định "tình hình hiện tại là bất kỳ thỏa thuận nào cũng sẽ là một thỏa thuận tốt."

"Sáng nay tôi đã trao đổi với Tổng thống Trump. Ông ấy muốn nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận nào đạt được cũng phải là một thỏa thuận tốt cho nước Mỹ và ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân", ông Hegseth nói.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ đồng thời đưa ra thông điệp cứng rắn đối với Tehran.

"Nếu Iran không muốn đạt được một thỏa thuận lớn bảo đảm họ không có vũ khí hạt nhân, họ có thể phải đối mặt với quân đội Mỹ", ông cảnh báo.

Nhà Trắng vẫn giữ im lặng về quyết định

Nhiều giờ sau khi Tổng thống Donald Trump kết thúc cuộc họp tại Phòng Tình huống với đội ngũ an ninh quốc gia về vấn đề Iran, Nhà Trắng vẫn "giữ im lặng" về quyết định của ông.

"Cuộc họp tại Phòng Tình huống kéo dài khoảng 2 giờ và đã kết thúc. Tổng thống Trump sẽ chỉ đạt được thỏa thuận nào có lợi cho nước Mỹ và đáp ứng được các lằn ranh đỏ của ông. Iran không bao giờ có thể sở hữu vũ khí hạt nhân", một quan chức Nhà Trắng giấu tên cho biết.

Trước đó, ông Trump cho biết cuộc họp được tổ chức nhằm đưa ra "quyết định cuối cùng" liên quan đến tiến trình đàm phán với Iran, đồng thời nhấn mạnh một số điều kiện mà Tehran cần đáp ứng để đạt được thỏa thuận chấm dứt cuộc đối đầu hiện nay.

Quỳnh Như
CNN, Reuters
#Mỹ #Iran #quân sự #vũ khí hạt nhân #chiến tranh #đàm phán #thoả thuận #ngừng bắn #xung đột

