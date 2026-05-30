Tin mới về tình hình sức khoẻ Tổng thống Mỹ Trump

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn có sức khỏe tuyệt vời, bác sĩ riêng của ông cho biết trong một báo cáo được Nhà Trắng công bố, trích dẫn kết quả kiểm tra trong tuần này cho thấy vị tổng thống 79 tuổi tiếp tục bị "sưng nhẹ ở cẳng chân" và bầm tím "lành tính" ở bàn tay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

"Tổng thống Trump vẫn có sức khỏe tuyệt vời, thể hiện chức năng tim mạch, hô hấp, thần kinh và thể chất tổng thể mạnh mẽ”, bác sĩ Sean Barbabella viết trong bản ghi nhớ được công bố vào tối muộn 29/5, cho biết thêm rằng ông Trump "hoàn toàn đủ sức khỏe để thực hiện mọi nhiệm vụ của tổng tư lệnh và nguyên thủ quốc gia”.

Trước đó, hôm 26/5, Tổng thống Trump đã khám sức khoẻ tại bệnh viện quân y Walter Reed, lần thứ ba trong vòng 13 tháng. Ông cho biết, “mọi thứ đều đã được kiểm tra kỹ lưỡng”.

Báo cáo của bác sĩ Barbabella cho biết, tình trạng "sưng nhẹ ở cẳng chân của ông Trump đã cải thiện so với năm ngoái”, và tình trạng bầm tím ở tay kéo dài, được mô tả là "thường gặp", "lành tính" và "phù hợp với tình trạng kích ứng mô mềm nhẹ liên quan đến việc bắt tay thường xuyên trong bối cảnh sử dụng aspirin để phòng ngừa bệnh tim mạch".

Lớp trang điểm trên mu bàn tay của Tổng thống Mỹ Trump, dường như là để che vết bầm tím. (Ảnh: Reuters)

Báo cáo khẳng định, chức năng tim mạch tổng thể của tổng thống hoàn toàn bình thường. Một cuộc kiểm tra thần kinh toàn diện cũng cho thấy tình trạng tinh thần bình thường, bao gồm cả sàng lọc trầm cảm và lo âu.

“Các bác sĩ đã tư vấn cho tổng thống về các biện pháp phòng ngừa, bao gồm hướng dẫn về chế độ ăn uống, khuyến nghị dùng aspirin liều thấp, tăng cường hoạt động thể chất và tiếp tục giảm cân”, báo cáo nêu rõ.