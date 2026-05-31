Thế giới

Nga cáo buộc Ukraine tập kích nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu

Minh Hạnh

TPO - Công ty năng lượng hạt nhân nhà nước Nga Rosatom cáo buộc, một máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia - nhà máy lớn nhất châu Âu. Tuy nhiên, quân đội Ukraine phủ nhận thông tin này.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. (Ảnh: Reuters)

Người đứng đầu Rosatom - Alexei Likhachev - gọi vụ việc là "cố ý" và cho biết nó đã tạo ra một lỗ trên tường của phòng tua bin.

"Ngày 30/5, một máy bay không người lái cảm tử của Ukraine đã tấn công phòng tua bin của Tổ máy số 6, dẫn đến một vụ nổ", ông Likhachev nói trong một tuyên bố. "Vụ nổ không gây hư hại cho thiết bị, tuy nhiên nó đã tạo ra một lỗ thủng trên tường phòng tua bin".

Quân đội Ukraine bác bỏ thông tin này, khẳng định không tấn công Tổ máy số 6.

"Quân đội Ukraine hoàn toàn tuân thủ luật nhân đạo quốc tế và nhận thức được hậu quả của bất kỳ hành động nào nhắm vào các cơ sở hạt nhân", Kiev cho biết trong một tuyên bố. "Tại khu vực Zaporizhzhia, không có cuộc giao tranh quyết liệt nào diễn ra và không có vũ khí nào được sử dụng".

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đã nằm dưới quyền kiểm soát của Nga từ tháng 3/2022. Nhà máy này thỉnh thoảng bị tấn công trong suốt cuộc chiến kéo dài bốn năm, làm dấy lên lo ngại về một tai nạn hạt nhân.

Reuters
#Ukraine #Nga #Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia #máy bay không người lái

