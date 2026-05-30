Chủ tịch Quốc hội Singapore đánh giá rất cao phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Shangri-la

Bình Giang

TPO - Chủ tịch Quốc hội Singapore Seah Kian Peng đánh giá rất cao phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Diễn đàn Shangri-la, nhấn mạnh bài phát biểu đã nói lên suy nghĩ, mong muốn chung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Singapore Seah Kian Peng. Ảnh: TTXVN

Ngày 30/5, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có cuộc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Singapore Seah Kian Peng.

Chủ tịch Quốc hội Seah Kian Peng khẳng định Singapore luôn coi trọng vai trò, vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Seah Kian Peng đánh giá rất cao phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Diễn đàn Shangri-la, nhấn mạnh bài phát biểu đã nói lên suy nghĩ, mong muốn chung.

Chủ tịch Quốc hội Singapore cho rằng hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư hai nước thời gian qua phát triển mạnh mẽ, là chất keo gắn bó hơn nữa quan hệ hai nước và các con số đã nói lên tất cả. Rất nhiều doanh nghiệp Singapore mong muốn đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực logistic, thương mại điện tử.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao vị trí, đóng góp của Quốc hội Singapore và Chủ tịch Quốc hội Singapore trong xây dựng nền quản trị hiệu quả, tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định đất nước 60 năm qua.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước những thành quả quan trọng trong quan hệ hai nước nói chung và quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước nói riêng.

Hai bên nhấn mạnh, dù mới nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 3/2025 nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, hai nước đã đạt được rất nhiều bước tiến mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực và các cấp, là biểu hiện sinh động cho quan hệ lâu bền, nồng ấm, thể hiện giá trị chung, nguyện vọng chung của hai đất nước.

Hai nhà lãnh đạo cho rằng những điểm tương đồng của hai nước là cơ sở quan trọng để tăng cường hợp tác, ủng hộ và trở thành điểm tựa cho nhau để cùng thích ứng và phát triển; bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện giữa Quốc hội hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng tin cậy chính trị luôn được duy trì, lĩnh vực đầu tư, thương mại và kết nối ngày càng mạnh mẽ, trong đó 23 khu VSIP là biểu tượng cho hợp tác kinh tế hiệu quả giữa hai nước.

Hai bên cũng là đối tác đi đầu ASEAN về hợp tác trong các lĩnh vực mũi nhọn như chuyển đổi số, khoa học - công nghệ, năng lượng sạch, trao đổi tín chỉ các-bon, an ninh mạng, công nghệ mới nổi, trung tâm tài chính.

Cuộc hội kiến ngày 30/5. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ đã có hội đàm thành công với Tổng thống Tharman Shanmugaratnam và Thủ tướng Lawrence Wong, nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, cùng giúp nhau ổn định và thích ứng trong một thế giới đang trong quá trình tái định hình trật tự với tính chất bất ổn, bất định gia tăng.

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực mới nổi, tiềm năng như chuyển đổi số, kinh tế xanh, chuyển đổi năng lượng sạch, công nghệ mới, đổi mới sáng tạo, tài chính thông minh, thúc đẩy hợp tác chuỗi cung ứng, phát triển trung tâm tài chính, bảo đảm an ninh lương thực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao đóng góp tích cực của Quốc hội hai nước, trong đó có việc triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Singapore, góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác kinh tế hiệu quả; khẳng định sự hợp tác tích cực giữa cơ quan lập pháp hai nước đã tạo khung pháp lý thuận lợi để triển khai các thỏa thuận hợp tác.

Hai Quốc hội không chỉ quan hệ tốt đẹp, hiệu quả trong khuôn khổ song phương mà còn trong khuôn khổ AIPA và diễn đàn nghị viện quốc tế mà Quốc hội hai nước là thành viên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, nhóm nghị sĩ trẻ, nhóm nữ nghị sĩ và các cấp ủy ban trực thuộc; tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật, ban hành chính sách, pháp luật trong các lĩnh vực mới trong quá trình phát triển của mỗi nước.

Chủ tịch Quốc hội Seah Kian Peng mong muốn Việt Nam ủng hộ Năm Chủ tịch ASEAN của Singapore vào năm 2027 và hai nước cùng nhau đóng góp cho một ASEAN ngày càng lớn mạnh.

Cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp Singapore đang hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, tài chính, ngân hàng và có nhiều năm đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, gồm CapitaLand, Sembcorp, SEA Limited, Ngân hàng UOB.

