TPHCM mưa như trút nước kèm sấm chớp tối cuối tuần

TPO - Tối 30/5, nhiều nơi tại TPHCM xuất hiện mưa lớn trên diện rộng kèm sấm chớp. Cơn mưa nặng hạt kéo dài khiến giao thông tại một số khu vực gặp khó khăn.

Ghi nhận tại các tuyến đường như Cộng Hòa, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Trường Sơn và khu vực mũi tàu Cộng Hòa - Trường Chinh, cơn mưa "trắng trời" kéo dài gần 1 tiếng đồng hồ.

Cơn mưa nặng hạt ập xuống bất ngờ khiến nhiều người tham gia giao thông không kịp trở tay. Nhiều người phải tấp xe vào mái hiên, trạm dừng xe buýt để tránh mưa.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, nguyên nhân gây mưa dông tại TPHCM và các tỉnh, thành Nam Bộ là do rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Nam Bộ - Nam Trung Bộ, kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động ở cường độ trung bình trên các vùng biển phía Nam.

Chiều tối 30/5, các vùng mây đối lưu phát triển mạnh, gây mưa dông kèm sét trên nhiều địa phương thuộc TPHCM và các tỉnh lân cận.

Cơ quan khí tượng dự báo trong những giờ tới, các đám mây đối lưu tiếp tục phát triển và mở rộng, gây mưa rào và dông tại nhiều khu vực. Lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Người dân được khuyến cáo đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm trong cơn dông như lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật mạnh cấp 5-7. Mưa lớn trong thời gian ngắn cũng có thể gây ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp và một số tuyến đường thoát nước kém.