Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPHCM mưa như trút nước kèm sấm chớp tối cuối tuần

Hữu Huy

TPO - Tối 30/5, nhiều nơi tại TPHCM xuất hiện mưa lớn trên diện rộng kèm sấm chớp. Cơn mưa nặng hạt kéo dài khiến giao thông tại một số khu vực gặp khó khăn.

Tối 30/5, nhiều khu vực tại TPHCM xuất hiện mưa lớn trên diện rộng kèm theo sấm chớp liên tục.

Ghi nhận tại các tuyến đường như Cộng Hòa, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Trường Sơn và khu vực mũi tàu Cộng Hòa - Trường Chinh, cơn mưa "trắng trời" kéo dài gần 1 tiếng đồng hồ.

Cơn mưa nặng hạt ập xuống bất ngờ khiến nhiều người tham gia giao thông không kịp trở tay. Nhiều người phải tấp xe vào mái hiên, trạm dừng xe buýt để tránh mưa.

Video: Nhiều nơi tại TPHCM xuất hiện mưa lớn trên diện rộng vào tối 30/5.
tp-mua.jpg
Mưa như trút nước tối cuối tuần tại TPHCM. Ảnh: Ngô Tùng

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, nguyên nhân gây mưa dông tại TPHCM và các tỉnh, thành Nam Bộ là do rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Nam Bộ - Nam Trung Bộ, kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động ở cường độ trung bình trên các vùng biển phía Nam.

Chiều tối 30/5, các vùng mây đối lưu phát triển mạnh, gây mưa dông kèm sét trên nhiều địa phương thuộc TPHCM và các tỉnh lân cận.

Cơ quan khí tượng dự báo trong những giờ tới, các đám mây đối lưu tiếp tục phát triển và mở rộng, gây mưa rào và dông tại nhiều khu vực. Lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

tp-mua-2.jpg
TPHCM xuất hiện mưa "trắng trời" tối cuối tuần. Ảnh: Ngô Tùng

Người dân được khuyến cáo đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm trong cơn dông như lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật mạnh cấp 5-7. Mưa lớn trong thời gian ngắn cũng có thể gây ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp và một số tuyến đường thoát nước kém.

Hữu Huy
#mưa lớn #TPHCM #ngập úng #thời tiết #dông lốc #sấm sét #giao thông

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe