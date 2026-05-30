Ra mắt 6 đội hình thanh niên Công an tình nguyện hè năm 2026

TPO - Tuổi trẻ Công an Nhân dân ra mắt 6 đội hình thanh niên tình nguyện gồm đội hình tuyên truyền pháp luật về an ninh trật tự; đội hình hưởng ứng phong trào “Bình dân học vụ số”; đội hình “Tiếp sức mùa thi”; đội hình “Hành quân xanh”; đội hình “Mùa hè xanh” và đội hình “Kỳ nghỉ hồng”.

Ngày 30/5/2026, tại Khu Di tích lịch sử quốc gia Hòn Đá Bạc, xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau, Ban Thanh niên Công an nhân dân phối hợp Công an tỉnh Cà Mau tổ chức Lễ ra quân và các hoạt động hưởng ứng “Chiến dịch Thanh niên Công an tình nguyện hè năm 2026”.

Tham dự chương trình, có Thiếu tướng Ngô Hoài Thu - Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị Bộ Công an; anh Nguyễn Đức Nguyên - Phó Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Thượng tá Đồng Đức Vũ phát động chiến dịch.

Tại chương trình, Thượng tá Đồng Đức Vũ - Trưởng Ban Thanh niên CAND phát động và kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên thanh niên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, tích cực tham gia Chiến dịch Thanh niên Công an tình nguyện Hè năm 2026.

Tuổi trẻ Công an thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” vững chắc từ cơ sở.

Tại chương trình, tuổi trẻ Công an ra mắt 6 đội hình thanh niên tình nguyện gồm: Đội hình tuyên truyền pháp luật về an ninh trật tự; Đội hình hưởng ứng phong trào “Bình dân học vụ số”; Đội hình “Tiếp sức mùa thi”; Đội hình “Hành quân xanh”; Đội hình “Mùa hè xanh” và Đội hình “Kỳ nghỉ hồng”.

Chiến dịch Thanh niên Công an tình nguyện hè năm 2026 sẽ được triển khai từ tháng 6 đến hết tháng 8/2026 với phương châm “Rộng khắp - An toàn - Hiệu quả - Bền vững”. Các hoạt động trọng tâm gồm chương trình “Tiếp sức mùa thi”, “Tình nguyện gắn với nhiệm vụ chuyên môn” cùng các chiến dịch “Hành quân xanh”, “Mùa hè xanh”, “Kỳ nghỉ hồng”.

Nội dung tập trung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an ninh trật tự; phòng, chống ma túy; hỗ trợ đối tượng yếu thế; chăm lo gia đình chính sách, người có công; đồng hành cùng thanh thiếu nhi và lực lượng Công an xã vùng biên giới.

﻿ ﻿ ﻿﻿ Các hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa trong khuôn khổ Lễ ra quân.

Thanh niên Công an khám, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con đất mũi Cà Mau ngay sau Lễ ra quân.

Hưởng ứng Lễ ra quân, ngay sau chương trình, tuổi trẻ Công an đã tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị, giáo dục lịch sử, truyền thống; tuyên truyền, phổ biến pháp luật; các hoạt động hưởng ứng phong trào “Bình dân học vụ số”; tổ chức chương trình khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân có hoàn cảnh khó khăn.

Trao tặng công trình “Cầu hạnh phúc” và công trình “Ánh sáng an ninh”, sửa chữa cầu dân sinh, khánh thành 2 phòng máy tính cho em và tặng 350 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trao 20 máy lọc nước, các suất quà an sinh cho các hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn… với tổng giá trị nguồn lực gần 1,3 tỷ đồng.

Thiếu tướng Ngô Hoài Thu phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thiếu tướng Ngô Hoài Thu - Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị Bộ Công an khẳng định, Chiến dịch Thanh niên Công an tình nguyện hè năm 2026 là hoạt động trọng tâm của năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII.

Các cấp bộ Đoàn cần triển khai phong trào thi đua Ba nhất “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ phong trào thanh niên tình nguyện gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và “Dân vận khéo”; đẩy mạnh phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” nhằm phát huy vai trò thanh niên Công an trong tham gia chuyển đổi số trên các lĩnh vực công tác Công an và công tác Đoàn.