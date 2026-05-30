Nhiều ứng dụng, công trình nghiên cứu thiết thực tại Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo TPHCM 2026

Ngô Tùng

TPO - Liên hoan năm nay là quy tụ 23 đơn vị tham gia triển lãm với hơn 400 mô hình, sản phẩm, giải pháp và ý tưởng sáng tạo trên nhiều lĩnh vực. Đây không chỉ là dịp để giới thiệu những thành quả, sáng tạo tiêu biểu của tuổi trẻ thành phố, mà còn là không gian kết nối, giao lưu, học hỏi, góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo trong cộng đồng thanh thiếu nhi.

Sáng 30/5, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) TPHCM phối hợp cùng Thành Đoàn TPHCM tổ chức khai mạc Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo thành phố lần thứ 17, năm 2026.

Liên hoan là ngày hội KHCN, đổi mới sáng tạo (ĐMST) quy mô lớn dành cho thanh thiếu nhi thành phố, tạo môi trường giao lưu, học tập, trải nghiệm và kết nối giữa học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên với các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và các cơ sở giáo dục. Thông qua liên hoan, các mô hình, đề tài, sản phẩm khoa học công nghệ tiêu biểu được giới thiệu, quảng bá rộng rãi, góp phần lan tỏa tinh thần nghiên cứu khoa học, ĐMST và chuyển đổi số trong cộng đồng.

Lãnh đạo Thành Đoàn TPHCM, Sở KH&CN TPHCM cùng các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Hội thi Thử thách Trí tuệ nhân tạo (AI Challenge) TPHCM năm 2026.
Ảnh: Ngô Tùng

Phó Giám đốc Sở KH&CN TPHCM Võ Minh Thành khẳng định, KHCN, ĐMST và chuyển đổi số từ lâu đã là động lực phát triển của thành phố. Thành phố luôn quan tâm và tạo điều kiện cho các bạn trẻ phát huy tài năng của mình trong lĩnh vực KHCN.

Theo ông Thành, qua các sân chơi, hội thi sáng tạo, ngày càng có nhiều bạn trẻ tiếp cận và nghiên cứu các lĩnh vực mới, đặc biệt liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), rô-bốt, dữ liệu lớn, công nghệ sinh học, môi trường và nhiều lĩnh vực KHCN khác. “Điều đó đã minh chứng rõ ràng cho tinh thần chủ động học tập, khát vọng sáng tạo, trách nhiệm của tuổi trẻ thành phố đối với sự phát triển bền vững của thành phố”, lãnh đạo Sở KH&CN thành phố nói.

Các bạn sinh viên tham gia các sân chơi, hội thi KHCN tại liên hoan.

PGS.TS Phan Tại Huân - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông lâm TPHCM - nhìn nhận trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và hội nhập quốc tế đang diễn ra mạnh mẽ, KHCN và đổi mới sáng tạo ngày càng trở thành động lực then chốt cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết quan trọng nhằm tạo đột phá cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ông Huân nhấn mạnh, Liên hoan Tuổi trẻ Sáng tạo này chính là hoạt động rất ý nghĩa để cụ thể hóa tinh thần các chủ trương lớn đó, là nơi khơi dậy khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới sáng tạo và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với sự phát triển của thành phố và đất nước.

Diễn ra xuyên suốt trong hai ngày 30-31/5 tại Trường Đại học Nông lâm TPHCM, liên hoan mang đến nhiều hoạt động sáng tạo sôi nổi, hấp dẫn gồm triển lãm các sản phẩm, mô hình, đề tài KHCN, ĐMST của thanh thiếu nhi, các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp; các hoạt động, cuộc thi sáng tạo STEM. Cùng với đó là các tọa đàm, talkshow hữu ích về ứng dụng STEM trong giáo dục, AI thực chiến…

Mang đến liên hoan mô hình duy trì và hỗ trợ cải thiện chức năng cho người bệnh sa sút trí tuệ (alzheimer), Ngô Hoàng Long (sinh viên khoa Dược, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành) cho biết nhóm bạn đã tạo nên một website để người thân của người bệnh có thể đưa hình ảnh, giọng nói trong gia đình mình vào website để người bệnh có thể “chơi game” thông qua 4 nhóm: Trí nhớ định hướng, ngôn ngữ giao tiếp, chú ý tập trung và tư duy logic. Theo Hoàng Long, khi bệnh nhân chơi game có thể “tái cấu trúc trí nhớ” của họ bằng những ký ức quen thuộc. Từ đó sẽ đưa ra những báo cáo và bác sĩ tư vấn những lộ trình điều trị tiếp theo để giúp bệnh nhân làm chậm quá trình suy giảm trí nhớ.

Hoàng Long (giữa) trao đổi với các bạn học về mô hình nghiên cứu của nhóm.

“Hệ thống game được xây dựng trên nền tảng khoa học có tên liệu pháp kích thích nhận thức đã được chứng minh có khả năng làm chậm quá trình sa sút trí tuệ”, Hoàng Long chia sẻ và cho hay công trình này đã được các thành viên tự viết code, xây dựng web.

Nhóm sinh viên thực hiện công trình nghiên cứu về thực phẩm bổ sung giúp bồi bổ sức khỏe bằng các dược liệu.
Trong khuôn khổ liên hoan, các bạn học sinh sinh viên được trải nghiệm, giao lưu xoay quanh các mô hình sáng tạo, KHCN. Ảnh: Ngô Tùng
