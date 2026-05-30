Nhóm cựu chiến binh trong 'kỳ án' kéo dài 11 năm đề nghị thay đổi kiểm sát viên tại phiên phúc thẩm

TPO - Trước phiên phúc thẩm vụ án “Hủy hoại rừng” kéo dài 11 năm ở Lâm Đồng, cả 6 cựu chiến binh đều kêu oan; trong đó có 5 người đã ký đơn đề nghị thay đổi kiểm sát viên tham gia phiên phúc thẩm.

Ngày 30/5, luật sư Nguyễn Thanh Huy - người bào chữa cho 6 cựu chiến binh kêu oan trong vụ án “Hủy hoại rừng” cho biết, TAND tỉnh Lâm Đồng đã quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm lần 3 vào ngày 2/6.

Vụ án này kéo dài suốt 11 năm qua, trải qua 3 lần xét xử sơ thẩm, 2 lần xét xử phúc thẩm và 1 lần giám đốc thẩm. Lần sơ thẩm thứ 3 diễn ra từ ngày 27 - 30/1 do TAND khu vực 6, tỉnh Lâm Đồng xét xử. HĐXX tiếp tục tuyên 6 cựu chiến binh (cùng ở xã Trường Xuân, tỉnh Lâm Đồng) phạm tội “Hủy hoại rừng”.

Trong đó, bị cáo Đỗ Mạnh Hùng (64 tuổi) bị tuyên phạt 7 tháng tù; các bị cáo Ngân Xuân Dũng (66 tuổi), Vũ Tất Đắc (73 tuổi), Hoàng Văn Sằn (69 tuổi), Nguyễn Nam Thái (59 tuổi) và Cao Minh Điến (58 tuổi) cùng bị tuyên mức án 6 tháng tù. Đáng chú ý, mức án trên bằng đúng thời gian các bị cáo đã chấp hành xong theo bản án năm 2017. Do đó, cả 6 bị cáo trên tiếp tục kháng cáo kêu oan.

6 bị cáo là cựu chiến binh kêu oan trong vụ án "Huỷ hoại rừng"

Trước phiên phúc thẩm lần 3, có 5/6 bị cáo đã ký đơn đề nghị thay đổi kiểm sát viên tham gia phiên tòa. "Ông Vũ Tất Đắc đang ở xa, không kịp về ký đơn đề nghị thay đổi kiểm sát viên", luật sư Huy cho hay.

Trong đơn, các bị cáo đã nêu một số lý do cho rằng kiểm sát viên tên L. không đảm bảo khách quan khi tiếp tục tham gia phiên tòa phúc thẩm. Trong đó, họ cho rằng kiểm sát viên L. từng được phân công kiểm sát điều tra và thực hành quyền công tố tại phiên tòa sơ thẩm giai đoạn 2015-2016. Tuy nhiên, Bản án sơ thẩm số 24/2016 của TAND thị xã Gia Nghĩa (cũ) sau đó đã bị TAND tỉnh Đắk Nông (cũ) hủy theo Bản án phúc thẩm số 67/2016 với lý do “điều tra không đầy đủ”. Các bị cáo cho rằng kiểm sát viên trực tiếp kiểm sát điều tra nhưng thiếu trách nhiệm, dẫn đến sai sót nghiêm trọng, nên việc tiếp tục tham gia phiên tòa phúc thẩm sẽ không bảo đảm khách quan...

Hiện trường vụ án.

Theo cáo trạng, năm 2015, Chi hội Cựu chiến binh thôn 6 (xã Trường Xuân, tỉnh Đắk Nông cũ) họp, thống nhất phát dọn rừng sản xuất bị cho là lấn chiếm để trồng keo gây quỹ. Trong các tháng 1 và 4/2015, các cựu chiến binh trên tham gia chặt cây bụi, cây nhỏ, dây leo trên diện tích 0,9ha tại lô 3, lô 6, khoảnh 1, tiểu khu 1710, thuộc địa giới hành chính phường Quảng Thành, TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (cũ), gây thiệt hại hơn 53 triệu đồng. Từ đó các cựu chiến binh bị khởi tố, truy tố, xét xử, tuyên án vì tội "Huỷ hoại rừng".