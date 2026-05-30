Bắt giữ đối tượng cầm đầu đường dây ma túy, thu nhiều súng đạn

Viết Hà

TPO - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ đối tượng cầm đầu đường dây mua bán trái phép chất ma túy, đồng thời thu giữ nhiều súng, đạn và tang vật liên quan.

Ngày 29/5, Công an tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Sộng Khua Xa (SN 1953, trú tại bản Pa Hin, xã Mường Hung, tỉnh Sơn La) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép vũ khí.

doi-tuong-cam-dau-duong-day-ma-tuy.jpg
Đối tượng Sộng Khua Xa cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Tang vật thu giữ gồm 201 viên hồng phiến, 24,18 gam nhựa thuốc phiện, 4 khẩu súng, 1 ống kính ngắm, 560 viên đạn và nhiều vật chứng khác.

Theo Công an tỉnh Sơn La, Sồng Khua Xa là đối tượng cầm đầu đường dây vận chuyển ma túy mà đơn vị triệt phá vào tháng 1/2026. Thời điểm đó, cơ quan công an bắt giữ Hồ Bá Lộng (SN 1988, trú tại bản Kéo Cọ, xã Mường Hung) cùng tang vật 113,03 gam hồng phiến.

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Sơn La tiếp tục bắt giữ các đối tượng liên quan gồm: Lầu Thị Đẻ (SN 1992, vợ Lộng), Cầm Văn Hải (SN 1988, trú tại Sơn La), Trần Lê Sơn (SN 1980, quê Ninh Bình), Lê Minh Dương (SN 1985, trú Thanh Hóa) và Hoàng Mạnh Hùng (SN 1980, trú Thanh Hóa).

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều loại ma túy tổng hợp như Methamphetamine, heroin, ketamine và MDMA.

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Sơn La tiếp tục điều tra mở rộng.

