Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Cháy lớn kho chứa xe điện ở Gia Lai, cột khói bốc cao trăm mét

Trương Định

TPO - Kho chứa xe điện du lịch trên đường Lê Đức Thọ (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) phát hỏa dữ dội, cột khói bốc cao cả trăm mét.

Chiều 30/5, một vụ cháy lớn xảy ra trên đường Lê Đức Thọ, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h35 cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội tại kho chứa xe điện du lịch (sát địa chỉ số 2 Lê Đức Thọ, khu phố 10, phường Quy Nhơn).

tp-c_chay.jpg
Ngọn lửa bùng phát dữ dội, khói đen nghi ngụt.

Trong quá trình cháy, nhiều tiếng nổ lớn liên tiếp phát ra từ bên trong khu vực nhà kho, khói đen nghi ngút.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường triển khai các biện pháp dập lửa, ngăn cháy lan.

tp-c_z7882608465965-be9f25d9b6dc25d0445bb9242a6074d8-9448.jpg
tp-c_z7882608465941-fc85c59d26aa87172343e3423795ef0b-4219.jpg
Lực lượng chữa cháy được huy động tới hiện trường triển khai công tác dập lửa.

Đến khoảng 15h48, đám cháy cơ bản được khống chế. Tại hiện trường, nhiều xe điện du lịch cháy rụi, trơ khung. Hiện nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

tp-c_z7882608465971-60482a5f579f25288f69271f8f17182f.jpg
tp-c_z7882628527059-e19818702770518d603fd745adca7799.jpg
tp-c_z7882628527111-36f2f969e587e21a83d8948efbf99f2b.jpg
Nhiều chiếc xe điện cháy trơ khung.
Trương Định
#Gia Lai #cháy #xe điện #kho chứa xe điện #điều tra nguyên nhân #cháy xe điện

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe