Huế sẽ hình thành hai hành lang kinh tế động lực

TPO - Điều chỉnh quy hoạch TP. Huế đến năm 2030, tầm nhìn 2050 xác định hai hành lang kinh tế động lực cùng nhiều cực tăng trưởng mới, mở rộng không gian phát triển từ đô thị di sản sang kinh tế biển, logistics, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo.

Ngày 30/5, UBND TP. Huế tổ chức công bố điều chỉnh Quy hoạch TP. Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư năm 2026.

Theo quy hoạch mới, Huế đặt mục tiêu trở thành thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam; trung tâm lớn của khu vực về văn hóa, du lịch, y tế chuyên sâu, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và giáo dục đào tạo chất lượng cao.

Điểm nhấn quan trọng của quy hoạch là hình thành hai hành lang kinh tế động lực. Trong đó, hành lang Bắc - Nam phát triển dọc tuyến đô thị phía Đông và Quốc lộ 1; hành lang Đông - Tây theo Quốc lộ 49, tạo động lực liên kết giữa khu vực trung tâm với vùng biển, đầm phá và miền núi.

Bên cạnh đó, tuyến đường ven biển và Quốc lộ 14 được xác định là các trục phát triển quan trọng về kinh tế, du lịch và quốc phòng - an ninh.

Theo quy hoạch điều chỉnh, TP. Huế được tổ chức thành 6 vùng phát triển, với 3 cực tăng trưởng gồm đô thị trung tâm, đô thị Phong Điền (phía bắc) và đô thị Chân Mây (phía nam).

Đáng chú ý, Huế sẽ phát triển trung tâm logistics quốc tế và khu thương mại tự do gắn với cảng Chân Mây và Cảng hàng không quốc tế Phú Bài; đồng thời ưu tiên thu hút các lĩnh vực công nghệ số, công nghiệp bán dẫn, năng lượng sạch và vật liệu mới. Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô tiếp tục được xác định là cực tăng trưởng chiến lược của thành phố trong giai đoạn tới.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn cho biết, điều chỉnh quy hoạch không chỉ mở rộng không gian phát triển mà còn định hình các động lực tăng trưởng mới, tạo nền tảng để Huế phát triển nhanh và bền vững sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Dịp này, TP. Huế cũng trao quyết định chấp thuận đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 12 dự án với tổng vốn hơn 18.400 tỷ đồng.