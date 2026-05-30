Hà Nội đề xuất phạt đến 20 triệu đồng khi treo quảng cáo trên cột điện sai phép

Thanh Hiếu

TPO - Hà Nội đề xuất tăng mức phạt gấp đôi đối với 53 hành vi vi phạm trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. Trong đó, hành vi treo biển quảng cáo trên cột điện, trụ điện và cây xanh nơi công cộng sẽ bị phạt từ 10- 20 triệu đồng.

UBND TP. Hà Nội vừa có tờ trình gửi HĐND thành phố đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo trên địa bàn thành phố.

Theo UBND TP. Hà Nội, thời gian qua tình trạng vi phạm trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo vẫn còn diễn ra. Đặc biệt, là tình trạng quảng cáo sai sự thật, treo biển quảng cáo không đúng quy định đã xâm phạm cảnh quan đô thị, vi phạm thuần phong mỹ tục hoặc làm ảnh hưởng đến không gian văn hóa công cộng.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và phát triển Thủ đô cùng với các giải pháp quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo hiện hành, việc nâng mức tiền phạt sẽ nâng cao tính răn đe và ngăn chặn các vi phạm mới phát sinh.

Quảng cáo trên cột điện, trụ điện bị phạt đến 20 triệu đồng

Theo đề xuất, Hà Nội sẽ áp dụng mức tiền phạt bằng 2 (hai) lần mức tiền phạt đối với hành vi vi phạm hành chính tương ứng quy định tại Nghị định số 87/2026/NĐ-CP ngày 27/3/2026 của Chính phủ.

Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính mức phạt tiền của tổ chức gấp 2 (hai) lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Theo đó, 53 hành vi vi phạm sẽ bị tăng mức phạt gấp 2 lần gồm:

Xuyên tạc lịch sử dân tộc; xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc; thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia; vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Tiết lộ bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác, trừ trường hợp xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về an ninh mạng.

Kích động bạo lực, hành vi tội ác bằng việc thể hiện chi tiết cách thức thực hiện, hình ảnh, âm thanh, lời thoại, cảnh đánh đập, tra tấn.

Kích động, chống đối việc thi hành Hiến pháp, pháp luật.

Mức phạt tiền cho các hành vi trên sau khi tăng từ 80- 100 triệu đồng.

Các hành vi kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường ngoài khung giờ quy định, không có giấy phép mức phạt từ 20- 80 triệu đồng.

Hành vi treo, đặt, dán, vẽ các sản phẩm quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng mà chưa được phép mức phạt từ 10- 20 triệu đồng.

Quảng cáo có sử dụng các từ ngữ “nhất”, “duy nhất”, “tốt nhất”, “số một” hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự mà không có tài liệu hợp pháp chứng minh theo quy định, mức phạt từ 20- 40 triệu đồng...

Nội dung trên sẽ được xem xét tại kỳ họp thứ 3, được tổ chức ngày 2-3/6.

#Quảng cáo #Văn hóa #Tăng mức phạt #Hà Nội

