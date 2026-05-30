'Sinh viên 5 tốt' cứu sống bé trai đuối nước

TPO - Bạn Nguyễn Xuân Linh, sinh viên Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên vừa kịp thời thực hiện ép tim ngoài lồng ngực, góp phần cứu sống một cháu bé gặp nạn do đuối nước tại khu vực thác 7 tầng, xã Thần Sa, tỉnh Thái Nguyên.

Trong lúc cùng bạn đi chơi tại khu vực thác 7 tầng, xã Thần Sa, tỉnh Thái Nguyên, bạn Nguyễn Xuân Linh phát hiện phía trên xảy ra hỗn loạn. Khi chạy tới nơi, Linh nhận thấy bé đã rơi vào tình trạng tím tái, ngừng tuần hoàn.

Không chần chừ, nam sinh lập tức hô hoán mọi người gọi cấp cứu, nhanh chóng đặt nạn nhân lên mặt phẳng và tiến hành ép tim ngoài lồng ngực, đồng thời hướng dẫn hỗ trợ thổi ngạt, làm thông đường thở cho bé. Sau khoảng vài phút kiên trì cấp cứu, tín hiệu sự sống đã trở lại khi đồng tử của bé co lại và có mạch trở lại. Bé trai sau đó được tiếp tục sơ cứu, giữ ấm và chuyển đến cơ sở y tế.

Lãnh đạo Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên tuyên dương nam sinh vì đã có hành động dũng cảm cứu người khỏi đuối nước.

Được biết, Nguyễn Xuân Linh hiện là sinh viên năm thứ 5 Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên. Nam sinh từng đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường năm học 2024 - 2025, là sinh viên giỏi nhiều năm liền và là chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học được đăng tải trên Tạp chí Nghiên cứu Y học.

Những thành tích đó cùng hành động dũng cảm cứu người trong tình huống khẩn cấp đã cho thấy hình ảnh một sinh viên ngành Y không chỉ vững chuyên môn mà còn giàu trách nhiệm, bản lĩnh và nhân ái.

Hành động đẹp của Nguyễn Xuân Linh không chỉ góp phần cứu sống một sinh mạng mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp của sinh viên Việt Nam - những người trẻ giàu tri thức, giàu lòng nhân ái, sẵn sàng hành động vì cộng đồng.

Bé trai được nam sinh Nguyễn Xuân Linh cứu sống hiện sức khỏe đã ổn định.

Thăm hỏi, động viên gia đình bé trai sau tai nạn đuối nước.

Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã biểu dương nam sinh Nguyễn Xuân Linh vì hành động dũng cảm, kịp thời cứu người trong tình huống khẩn cấp. Tin tưởng rằng nghĩa cử đẹp này sẽ tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp về lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm và bản lĩnh của sinh viên Việt Nam, góp phần bồi đắp hình ảnh thế hệ trẻ giàu tri thức, giàu khát vọng cống hiến vì cộng đồng và xã hội.

