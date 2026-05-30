Vượt nắng lửa thao trường, tân binh Trung đoàn Tu Vũ hoàn thành tốt ‘3 tiếng nổ’

Nguyễn Minh

TPO - Dưới cái nắng có thời điểm vượt 40 độ, gần 200 chiến sĩ mới Trung đoàn 88 vẫn bình tĩnh, tự tin hoàn thành các nội dung kiểm tra “3 tiếng nổ”, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Trong điều kiện thời tiết Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhiệt độ ngoài thao trường có thời điểm hơn 40 độ C, đội ngũ cán bộ và gần 200 chiến sĩ mới ở Trung đoàn 88 (Sư đoàn 308, Quân đoàn 12) vẫn nêu cao tinh thần quyết tâm, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nội dung kiểm tra “3 tiếng nổ” năm 2026, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Chiến sĩ mới Trung đoàn 88 bắn súng AK bài 1 trong cuộc kiểm tra.
Trao "Hoa bắn giỏi" cho các chiến sĩ có kết quả bắn tốt.

Theo chỉ huy Trung đoàn 88, trước khi bước vào đợt sát hạch quan trọng này, đơn vị đã tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do Quân đoàn, Sư đoàn và Trung đoàn tổ chức.

Cùng với đó, Trung đoàn cũng đã tổ chức bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp và các bộ phận phục vụ nhằm thống nhất nội dung, phương pháp điều hành, bảo đảm an toàn trong quá trình thực hiện kiểm tra “3 tiếng nổ”.

Trong cuộc kiểm tra, mặc cho cái nắng như đổ lửa trên thao trường, những chiến sĩ trẻ vẫn bình tĩnh, tự tin thực hiện các nội dung bắn súng tiểu liên AK bài 1, đánh thuốc nổ bài 1 và ném lựu đạn xa trúng đích bài 1 theo đúng yếu lĩnh động tác, thể hiện bản lĩnh và ý chí quyết tâm của những quân nhân trẻ.

Gần 200 chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2026 ở Trung đoàn 88 đều đến từ nội thành Hà Nội, trong đó có 40 tân binh có trình độ đại học.

Kết quả kiểm tra, nội dung bắn súng đạt khá; đánh thuốc nổ và ném lựu đạn đạt giỏi, an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Qua đó tiếp tục khẳng định chất lượng huấn luyện, tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 88 - Trung đoàn Tu Vũ anh hùng.

Trung đoàn 88 thành lập ngày 1/7/1949 tại Thái Nguyên. Trong 9 năm chống Pháp, Trung đoàn đã trực tiếp tham gia 8 chiến dịch lớn, nổi bật như trận Tu Vũ trong Chiến dịch Hòa Bình năm 1952, tạo thế và lực để quân và dân ta mở Chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954, được Bác Hồ khen ngợi và đặt tên là Trung đoàn Tu Vũ.

Trong kháng chiến chống Mỹ, Trung đoàn 88 - Tu Vũ chiến đấu trên nhiều chiến trường, từ Tây Nguyên đến miền Đông Nam Bộ, khu vực Sài Gòn - Gia Định, chiến trường Campuchia, miền Tây Nam Bộ. Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975, trong đội hình của Sư đoàn 308, Trung đoàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nghi binh chiến lược cho đại quân ta đánh địch ở phía trước… Với những thành tích xuất sắc, Trung đoàn 3 lần được tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

#3 tiếng nổ #Trung đoàn 88 #chiến sĩ mới #huấn luyện chiến sĩ mới #Sư đoàn 308 #Quân đoàn 12 #bắn súng AK bài 1 #ném lựu đạn #đánh thuốc nổ #huấn luyện quân sự #trận Tu Vũ #Trung đoàn Tu Vũ

