Nỗi lo đuối nước ngày hè ở Lâm Đồng

TPO - Liên tiếp những vụ đuối nước thương tâm xảy ra với trẻ em, học sinh tại Lâm Đồng ngay đầu kỳ nghỉ hè đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn tại các sông, suối và thác nước.

Liên tiếp những vụ đuối nước thương tâm

Những ngày gần đây, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn đuối nước thương tâm liên quan đến trẻ em, học sinh khi vui chơi tại khu vực sông, suối, thác nước.

Mới đây nhất, trưa 28/5, một nhóm học sinh THPT trên địa bàn xã Gia Hiệp đến khu vực thác Phú Xuân để vui chơi. Đến khoảng 15h, em H.T.B.M. (16 tuổi, học sinh lớp 10, trú xã Gia Hiệp) không may trượt chân rơi xuống vực sâu khoảng 8m khi đang đứng gần khu vực thác. Đến khoảng 18h30, thi thể nạn nhân được tìm thấy và đưa lên khỏi vực sâu.

Lực lượng chức năng phối hợp đưa thi thể nữ sinh gặp nạn lên khỏi vực sâu.

Trước đó ít ngày, cháu P.T.N. (học sinh lớp 6 ở phường Lang Biang - Đà Lạt) cũng bị nước lũ cuốn trôi khi cùng nhóm bạn vui chơi gần suối B’Nơr B.

Các vụ việc xảy ra liên tiếp ngay đầu mùa hè khiến nhiều phụ huynh lo lắng, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết trong việc tăng cường quản lý, giám sát trẻ em ngoài thời gian học tập.

Trước nguy cơ đuối nước gia tăng, chính quyền các địa phương, lực lượng công an và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo người dân nâng cao ý thức quản lý con em; khuyến cáo học sinh không tự ý tắm suối, tắm thác hoặc vui chơi tại những khu vực nước sâu, dòng chảy nguy hiểm.

Chị Chu Thị Chinh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn xã Đạ Tẻh 2 cho biết, địa phương đã lắp đặt khoảng 75 bảng cảnh báo tại các khu vực sông, suối, ao hồ có nguy cơ đuối nước. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục rà soát, bổ sung thêm các biển cảnh báo tại những điểm tiềm ẩn nguy hiểm nhằm tăng cường phòng ngừa tai nạn đuối nước cho trẻ em trong dịp hè.

Đoàn xã Đạ Tẻh 2 cắm biển báo cấm bơi lội ở khu vực hồ.

"Bên cạnh đó, Đoàn xã Đạ Tẻh 2 còn tổ chức nhiều hoạt động sinh hoạt hè cho thanh thiếu nhi như tuyên truyền kỹ năng phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích, các sân chơi văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian và hoạt động trải nghiệm nhằm tạo môi trường vui chơi an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong dịp hè", chị Chinh cho hay.

Tăng cường hoạt động hè an toàn cho trẻ em

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, thời gian qua vẫn xảy ra một số vụ việc mất an ninh trật tự, bạo lực học đường, học sinh vi phạm pháp luật và các tai nạn thương tích ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của trẻ em.

Trước thực trạng trên, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ngành và địa phương tăng cường phối hợp trong công tác quản lý, giáo dục, bảo đảm an toàn cho trẻ em, học sinh và sinh viên trong dịp nghỉ hè năm 2026.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với chính quyền địa phương, gia đình và các tổ chức đoàn thể tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè an toàn, lành mạnh; đẩy mạnh tuyên truyền kỹ năng phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích, ma túy, bạo lực và xâm hại trẻ em, đặc biệt trên môi trường mạng.

Công an xã Quảng Tân phối hợp tuyên truyền phòng, chống đuối nước và trao tặng áo phao cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trong khi đó, Tỉnh Đoàn Lâm Đồng được giao tổ chức đa dạng các hoạt động sinh hoạt hè cho thanh thiếu nhi, lồng ghép tuyên truyền pháp luật và kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, xâm hại trẻ em.

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát các nguy cơ mất an toàn cho học sinh, nhất là đuối nước, tai nạn giao thông và bạo lực học đường; đồng thời nâng cao trách nhiệm của gia đình trong việc quản lý con em trong thời gian nghỉ hè.

