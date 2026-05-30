Hà Tĩnh khơi điểm nghẽn, biến lợi thế thành tăng trưởng thực tế

TPO - Tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân 2026 vòng địa phương diễn ra tại Hà Tĩnh, chính quyền địa phương và cộng đồng doanh nhân đã cùng xác lập một tinh thần mới là đồng kiến tạo chính sách, chuyển từ tư duy "quản lý" sang "phục vụ" để doanh nghiệp tư nhân thực sự trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế.

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam vừa phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Diễn đàn Kinh tế tư nhân tỉnh Hà Tĩnh 2026. Đây là sự kiện quan trọng, nằm trong khuôn khổ vòng đối thoại địa phương của Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026.

Tại diễn đàn, ông Phan Thiên Định - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, năm 2025, Hà Tĩnh đạt mức tăng trưởng kinh tế 8,78%, lọt nhóm 10 địa phương cao nhất cả nước.

Quý I/2026, tăng trưởng kinh tế đạt 12,42%. Toàn tỉnh hiện có hơn 1.500 dự án với tổng vốn đăng ký khoảng 700.000 tỷ đồng; gần 12.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Khu vực kinh tế tư nhân đóng góp khoảng 60% GRDP, 65% thu ngân sách và tạo việc làm cho khoảng 98.000 lao động.

Tuy nhiên, theo ông Định, Hà Tĩnh vẫn còn những "điểm nghẽn" về cải cách hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh, hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp, năng lực quản trị, tài chính, công nghệ, tiếp cận đất đai, tín dụng, mặt bằng sản xuất, nguồn nhân lực chất lượng cao và khả năng tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh mong muốn từ diễn đàn, chính quyền tỉnh lắng nghe cộng đồng doanh nghiệp, nhận diện rõ hơn các điểm nghẽn trong phát triển, từ đó cùng kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, thuận lợi, năng động và hiệu quả hơn.

Biến lợi thế thành tăng trưởng thực tế

Anh Nguyễn Như Kiên - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho rằng, doanh nghiệp không chỉ cần những chủ trương khuyến khích chung chung, mà cần một môi trường đầu tư ổn định và được đối thoại thực chất hơn.

Với vị trí chiến lược tại Bắc Trung Bộ, sở hữu Khu kinh tế Vũng Áng và hệ thống cảng biển nước sâu..., Hà Tĩnh cần hạ tầng đồng bộ, thủ tục thuận lợi hơn, chính sách ổn định và sự đồng hành rõ hơn giữa chính quyền và doanh nghiệp để biến lợi thế thành tăng trưởng thực tế.

Ông Nguyễn Cảnh Hồng - Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nhân Sao Đỏ tham luận tại diễn đàn, cũng đã hiến kế 5 nhóm giải pháp chiến lược để kinh tế tư nhân Hà Tĩnh bứt phá.

Cụ thể, lựa chọn các lĩnh vực mũi nhọn như logistics cảng biển, năng lượng xanh, du lịch biển để xây dựng các thương hiệu chủ lực. Thí điểm thể chế tại Vũng Áng, biến nơi đây thành "phòng thí nghiệm" cho các mô hình kinh tế mới như khu thương mại tự do với cơ chế đặc thù. Thay đổi tư duy xúc tiến đầu tư, chuyển từ "cấp phép" sang "đồng hành", lấy tốc độ xử lý thủ tục làm thước đo niềm tin của nhà đầu tư.

Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ 4.0 và kinh tế tuần hoàn để hội nhập quốc tế. Liên kết "5 nhà", thiết lập hệ sinh thái bền vững giữa chính quyền - doanh nghiệp - ngân hàng - nhà khoa học - nhà trường.

Chủ tịch CLB Doanh nhân Sao Đỏ nhấn mạnh, doanh nghiệp tư nhân không chỉ được mời gọi, mà cần được tin tưởng; không chỉ được hỗ trợ, mà cần được trao cơ hội; không chỉ là đối tượng phục vụ của chính sách, mà là chủ thể kiến tạo tương lai phát triển của tỉnh nhà. Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Câu lạc bộ Doanh nhân Sao Đỏ sẽ đẩy mạnh kết nối các nhà đầu tư chiến lược đến với Hà Tĩnh, hỗ trợ doanh nghiệp địa phương nâng cao năng lực quản trị, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và phối

Lời giải ngay tại nghị trường

Điểm nhấn của Diễn đàn là phiên đối thoại mở giữa lãnh đạo tỉnh, đại diện Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, các sở, ngành và cộng đồng doanh nghiệp. Phiên đối thoại ghi nhận 56 ý kiến, kiến nghị trực tiếp từ các doanh nghiệp.

Các ý kiến tập trung vào nhiều vấn đề, như cải cách thủ tục hành chính; đất đai, mặt bằng sản xuất; vốn ưu đãi; chuyển đổi số; đổi mới sáng tạo; xúc tiến xuất khẩu; hỗ trợ pháp lý; nguồn nhân lực chất lượng cao; kết nối doanh nghiệp nhỏ với doanh nghiệp FDI; bảo đảm nguồn điện ổn định cho sản xuất; nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh.

Lãnh đạo các sở, ngành của Hà Tĩnh đã giải đáp nhiều nội dung doanh nghiệp quan tâm; thông tin thêm về các giải pháp của tỉnh trong hỗ trợ sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn.

Trao đổi về công tác giao thương nội khối, anh Lưu Công Thành - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho biết, mạng lưới hơn 21.000 hội viên trên cả nước của Hội là nguồn lực lớn nếu được kết nối bài bản về đầu vào, đầu ra, logistics, công nghệ và mở rộng thị trường.

Theo anh Thành, giao thương nội khối không chỉ là việc hội viên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau, mà quan trọng hơn là xây dựng niềm tin dài hạn giữa các doanh nghiệp.

Hội sẽ tiếp tục thúc đẩy các chương trình kết nối có dữ liệu rõ ràng theo ngành nghề, năng lực, nhu cầu và theo dõi hiệu quả sau kết nối, hướng tới tạo giá trị thực cho doanh nghiệp.

Dịp này đã diễn ra nhiều nội dung ký kết giữa các đơn vị.