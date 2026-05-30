Trường Sa rộn ràng chuẩn bị vui Tết Thiếu nhi

TPO - Những ngày cuối tháng 5, không khí tại đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa trở nên rộn ràng hơn khi cán bộ, chiến sĩ, chính quyền địa phương và các gia đình trên các đảo Trường Sa, Sinh Tồn, Song Tử Tây và Đá Tây đang tích cực chuẩn bị cho chương trình Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6.

Ngay từ sáng sớm 31/5, nhiều cán bộ, chiến sĩ Hải quân đã tranh thủ thời gian ngoài giờ huấn luyện để cùng đoàn viên thanh niên, hội phụ nữ và các gia đình tiến hành trang trí sân khấu, treo cờ hoa, bóng bay, dựng pa nô, khẩu hiệu và chuẩn bị hệ thống âm thanh, ánh sáng phục vụ chương trình. Không khí tất bật nhưng đầy tiếng cười khiến các đảo thêm gần gũi, ấm áp trước ngày hội của trẻ thơ.

Các em thiếu nhi đảo Đá Tây tập luyện văn nghệ để biểu diễn trong Ngày Quốc tế Thiếu nhi.

Tại đảo Trường Sa, khu vực sân trung tâm được lựa chọn làm nơi tổ chức các hoạt động chính. Nhiều mô hình ngộ nghĩnh, khu vực trò chơi dân gian và sân khấu biểu diễn văn nghệ đã cơ bản hoàn thiện. Các cháu thiếu nhi háo hức tham gia tập luyện các tiết mục múa hát về quê hương, biển đảo và tình yêu Tổ quốc dưới sự hướng dẫn của cán bộ, chiến sĩ trên đảo.

Cán bộ, chiến sĩ, người dân đảo Trường Sa chuẩn bị quà cho các cháu thiếu nhi trên đảo.

Trung tá Trần Huy Phụng - Chính trị viên đảo Trường Sa, cho biết: “Mặc dù điều kiện sinh hoạt và công tác trên đảo còn nhiều khó khăn, song cấp ủy, chỉ huy các đảo luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho con em cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo. Các hoạt động nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 được chuẩn bị chu đáo nhằm tạo sân chơi bổ ích, giúp các cháu có một ngày hội vui tươi, đầm ấm, qua đó góp phần động viên các gia đình yên tâm công tác, gắn bó xây dựng đảo ngày càng vững mạnh”.

Cán bộ, chiến sĩ, người dân đảo Song Tử Tây trang trí hội trường Ngày Quốc tế Thiếu nhi.

Tại đảo Sinh Tồn, công tác chuẩn bị cũng được triển khai khẩn trương, chu đáo. Cán bộ, chiến sĩ cùng các gia đình tiến hành dọn dẹp cảnh quan môi trường, trang trí hội trường, luyện tập văn nghệ và chuẩn bị các phần quà dành cho thiếu nhi. Nhiều trò chơi tập thể, hoạt động giao lưu và đố vui có thưởng được xây dựng phù hợp với lứa tuổi, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các cháu. Thượng tá Hoàng Văn Cường - Chính trị viên đảo Sinh Tồn, cho biết: Dù điều kiện trên đảo còn nhiều khó khăn,nhưng các đơn vị luôn cố gắng chuẩn bị đầy đủ bánh kẹo, sữa, sách vở, đồ dùng học tập và tổ chức các hoạt động vui chơi phù hợp để các cháu có một ngày Quốc tế Thiếu nhi thực sự ý nghĩa.

Các chiến sĩ Đặc khu Trường Sa làm đèn lồng cho các cháu thiếu nhi.

“Đối với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo, việc chăm lo cho thiếu nhi không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm đặc biệt dành cho thế hệ măng non nơi biển đảo. Chúng tôi mong muốn thông qua các hoạt động Ngày Quốc tế Thiếu nhi sẽ mang lại cho các cháu nhiều niềm vui, giúp các em cảm nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chỉ huy đơn vị và tình cảm của đồng bào cả nước hướng về Trường Sa”, ông Cường chia sẻ.

Cán bộ, chiến sĩ Hải quân đến tặng quà cho gia đình các cháu thiếu nhi trên đảo Trường Sa.

Tại đảo Song Tử Tây và Đá Tây, không khí chuẩn bị cũng diễn ra sôi nổi không kém. Nhiều cán bộ, chiến sĩ đang tích cực hoàn thiện sân khấu, khu vui chơi và các tiết mục văn nghệ đặc sắc. Những bài hát thiếu nhi quen thuộc vang lên giữa biển trời Trường Sa tạo nên không khí vui tươi, gần gũi. Nhiều món quà, thư chúc mừng và đồ dùng học tập từ đất liền gửi ra đã được tiếp nhận, sắp xếp cẩn thận để trao tận tay các cháu trong ngày 1/6.