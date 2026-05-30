Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Anh Nguyễn Bá Duân là Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Đà Nẵng

Hoài Văn

TPO - Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Đà Nẵng khóa I, nhiệm kỳ 2026 – 2029 đã hiệp thương chọn cử 59 anh, chị tham gia Ủy ban Hội, đại diện cho sức trẻ, trí tuệ và khát vọng cống hiến của thanh niên thành phố. Anh Nguyễn Bá Duân được tín nhiệm hiệp thương chọn cử giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Đà Nẵng.

Phiên trọng thể Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam thành phố Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 – 2029, diễn ra sáng 30/5, đã công bố kết quả hiệp thương và ra mắt Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thành phố khóa mới.

tp-anh-nguyen-ba-duan.jpg
Anh Nguyễn Bá Duân được tín nhiệm hiệp thương chọn cử giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Đà Nẵng.

Đại hội diễn ra với khẩu hiệu hành động: Thanh niên Đà Nẵng “Yêu nước - Khát vọng - Đoàn kết - Tiên phong - Sáng tạo - Tự tin bước vào kỷ nguyên mới”, khẳng định vai trò của thanh niên Đà Nẵng trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển; luôn sẵn sàng tiên phong, cống hiến trí tuệ, sức trẻ và khát vọng vươn lên vì sự phát triển nhanh, bền vững của thành phố và đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm và thống nhất thông qua mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhiệm kỳ 2026 - 2029 cùng 10 chỉ tiêu cụ thể.

Đại hội xác định quyết tâm xây dựng lớp thanh niên Đà Nẵng thời kỳ mới giàu lòng yêu nước, có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống đẹp, khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới sáng tạo và năng lực hội nhập; phát huy vai trò tiên phong của thanh niên trong chuyển đổi số, khởi nghiệp, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và xây dựng thành phố Đà Nẵng phát triển nhanh, bền vững và giàu bản sắc.

tp-dai-hoi-1.jpg
Đại hội ra mắt Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thành phố Đà Nẵng khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2029.

Đại hội đã ra mắt Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thành phố Đà Nẵng khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2029 gồm 59 anh, chị tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng cống hiến của thanh niên thành phố. Anh Nguyễn Bá Duân được chọn cử làm Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thành phố.

Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam thành phố Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2029 thành công là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới cho công tác Hội và phong trào thanh niên thành phố; thể hiện ý chí, khát vọng cống hiến, tinh thần đoàn kết và quyết tâm của thanh niên Đà Nẵng trong hành trình xây dựng thành phố hiện đại, văn minh, giàu bản sắc và tự tin bước vào kỷ nguyên mới.

Hoài Văn
#Hội Thanh niên #Đà Nẵng #Chủ tịch Nguyễn Bá Duân #Đại hội thanh niên #Phong trào thanh niên

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe