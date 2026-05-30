Anh Nguyễn Bá Duân là Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Đà Nẵng

TPO - Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Đà Nẵng khóa I, nhiệm kỳ 2026 – 2029 đã hiệp thương chọn cử 59 anh, chị tham gia Ủy ban Hội, đại diện cho sức trẻ, trí tuệ và khát vọng cống hiến của thanh niên thành phố. Anh Nguyễn Bá Duân được tín nhiệm hiệp thương chọn cử giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Đà Nẵng.

Phiên trọng thể Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam thành phố Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 – 2029, diễn ra sáng 30/5, đã công bố kết quả hiệp thương và ra mắt Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thành phố khóa mới.

Đại hội diễn ra với khẩu hiệu hành động: “Thanh niên Đà Nẵng “Yêu nước - Khát vọng - Đoàn kết - Tiên phong - Sáng tạo - Tự tin bước vào kỷ nguyên mới”, khẳng định vai trò của thanh niên Đà Nẵng trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển; luôn sẵn sàng tiên phong, cống hiến trí tuệ, sức trẻ và khát vọng vươn lên vì sự phát triển nhanh, bền vững của thành phố và đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm và thống nhất thông qua mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhiệm kỳ 2026 - 2029 cùng 10 chỉ tiêu cụ thể.

Đại hội xác định quyết tâm xây dựng lớp thanh niên Đà Nẵng thời kỳ mới giàu lòng yêu nước, có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống đẹp, khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới sáng tạo và năng lực hội nhập; phát huy vai trò tiên phong của thanh niên trong chuyển đổi số, khởi nghiệp, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và xây dựng thành phố Đà Nẵng phát triển nhanh, bền vững và giàu bản sắc.

Đại hội đã ra mắt Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thành phố Đà Nẵng khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2029 gồm 59 anh, chị tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng cống hiến của thanh niên thành phố. Anh Nguyễn Bá Duân được chọn cử làm Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thành phố.

Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam thành phố Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2029 thành công là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới cho công tác Hội và phong trào thanh niên thành phố; thể hiện ý chí, khát vọng cống hiến, tinh thần đoàn kết và quyết tâm của thanh niên Đà Nẵng trong hành trình xây dựng thành phố hiện đại, văn minh, giàu bản sắc và tự tin bước vào kỷ nguyên mới.

