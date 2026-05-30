'Thanh niên Đà Nẵng phải tiên phong trong kỷ nguyên mới'

TPO - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh, với hơn 350.000 thanh niên, Đà Nẵng đang sở hữu nguồn lực trẻ dồi dào để hiện thực hóa mục tiêu trở thành đô thị văn minh, hiện đại và giàu bản sắc, tuổi trẻ thành phố phải là lực lượng tiên phong trong kỷ nguyên mới, làm chủ công nghệ, đổi mới sáng tạo và dẫn dắt các phong trào hành động thiết thực vì sự phát triển của địa phương.

Sáng 30/5, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam thành phố Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2029 diễn ra phiên trọng thể với khẩu hiệu hành động: “Thanh niên Đà Nẵng yêu nước - khát vọng - đoàn kết - tiên phong - sáng tạo - tự tin bước vào kỷ nguyên mới”.

Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Nhiều dấu ấn nổi bật

Phát biểu khai mạc đại hội, anh Nguyễn Bá Duân - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2024 - 2026 cho biết, công tác Hội và phong trào thanh niên thời gian qua đã có nhiều đổi mới, ngày càng bám sát thực tiễn và hướng mạnh về cơ sở.

Các chương trình, cuộc vận động do Hội triển khai đã thu hút đông đảo thanh niên tham gia, tạo sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng. Qua đó góp phần hình thành lớp thanh niên Đà Nẵng giàu lòng nhân ái, có tinh thần tình nguyện, xung kích, khát vọng lập thân, lập nghiệp và sẵn sàng đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Tại đại hội, các đại biểu đã nghe báo cáo phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thanh niên giai đoạn 2026 - 2029 với nhiều chỉ tiêu cụ thể. Trong đó, thành phố đặt mục tiêu phát triển mới 58.000 hội viên; hỗ trợ hình thành và kết nối ít nhất 20 dự án khởi nghiệp của thanh niên với doanh nghiệp và các quỹ đầu tư; phấn đấu 90% thanh niên được nâng cao năng lực số.

Bên cạnh đó, Hội tư vấn, hướng nghiệp cho 50.000 thanh niên; hỗ trợ 40.000 thanh niên nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế nhằm đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập sâu rộng.

Làm chủ công nghệ, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội thực chất

Phát biểu tại Đại hội, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam đánh giá cao những kết quả mà tuổi trẻ Đà Nẵng đạt được trong thời gian qua.

Theo anh Lâm, dù nhiệm kỳ 2024 - 2026 không dài nhưng diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi thành phố Đà Nẵng được hình thành trên cơ sở sáp nhập thành phố Đà Nẵng trước đây với tỉnh Quảng Nam, đồng thời chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Điều này đặt ra nhiều yêu cầu và nhiệm vụ mới đối với tổ chức Hội.

“Thành phố Đà Nẵng đang hướng tới mục tiêu trở thành đô thị văn minh, hiện đại và giàu bản sắc. Thanh niên Đà Nẵng, với quy mô hơn 350.000 người, phải là lực lượng tiên phong trong kỷ nguyên mới”, anh Lâm nhấn mạnh.

350 đại biểu đại diện cho hơn 600.000 hội viên, thanh niên toàn thành phố.

Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam đề nghị các cấp bộ Hội tập trung thực hiện 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, tổ chức Hội cần tiếp tục quán triệt và cụ thể hóa những chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ IX, nhất là việc khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra đối với tổ chức Hội và thanh niên.

Đặc biệt, trước yêu cầu của mô hình tổ chức mới và không gian hoạt động mới, Hội phải đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động theo tinh thần “3 Dễ - 3 Rõ - 3 Đo”.

Trong đó, “3 Dễ” gồm dễ hiểu, dễ nhớ và dễ làm, nhằm biến các nghị quyết, chương trình hành động thành những việc làm cụ thể, gần gũi với thanh niên và người dân. “3 Rõ” là rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm và rõ thời hạn để mỗi nhiệm vụ đều có người phụ trách, có lộ trình thực hiện cụ thể. Còn “3 Đo” là đo đầu vào, đo đầu ra và đo tác động nhằm đánh giá hiệu quả thực chất của các hoạt động.

Theo anh Lâm, thành công của phong trào thanh niên không thể chỉ được đo bằng số lượng hội nghị, hội thảo hay hoạt động được tổ chức mà phải được đánh giá bằng những kết quả cụ thể như số thanh niên khởi nghiệp thành công, số việc làm được tạo ra hay những đóng góp thực tế cho kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn của địa phương.

Bên cạnh đó là phải nâng cao năng lực số cho cán bộ Hội và thanh niên. Kỹ năng số và khả năng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cần trở thành năng lực thiết yếu của mỗi cán bộ Hội, hội viên, thanh niên. Các mô hình như “Bình dân học vụ số”, Tổ công nghệ số cộng đồng, đội hình thanh niên hỗ trợ chính quyền hai cấp hay đội hình xây dựng đô thị thông minh cần tiếp tục được hoàn thiện và nhân rộng.

Các cấp bộ Hội cần mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; đổi mới mô hình tổ chức theo hướng linh hoạt, chú trọng thành lập các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm theo sở thích và ngành nghề để thu hút thanh niên tham gia.

Đặc biệt, cần quan tâm hơn tới lực lượng thanh niên công nhân, thanh niên tại các khu dân cư, khu công nghiệp, khu chế xuất; xây dựng các tổ chức Đoàn, Hội thực sự vững mạnh ngay từ cơ sở.

Nhấn mạnh yếu tố con người là then chốt, anh Nguyễn Tường Lâm yêu cầu đội ngũ cán bộ Hội phải thực sự là những thủ lĩnh thanh niên, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và luôn gần gũi với thanh niên.

Để khắc phục tình trạng hành chính hóa trong hoạt động Hội, các cấp bộ Hội cần xây dựng đội ngũ cán bộ theo tiêu chí “3 Gần - 5 Phải - 4 Không”. Trong đó, “3 Gần” là gần thanh niên, gần cơ sở, gần không gian số; “5 Phải” gồm lắng nghe, đối thoại, làm mẫu, chịu trách nhiệm và báo cáo kết quả; “4 Không” là không hình thức, không né tránh, không đùn đẩy và không làm sai chức năng. Chỉ khi xây dựng được đội ngũ cán bộ mới có thể đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ công tác mới.