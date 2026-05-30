Giới trẻ

Hơn 300 chiến sĩ nhí rèn bản lĩnh tuổi trẻ từ thao trường quân đội

Ngọc Tú

TPO - Rời vòng tay cha mẹ, hơn 300 thiếu nhi Nghệ An chính thức bước vào 9 ngày trải nghiệm trong môi trường quân đội. Không chỉ học kỷ luật, tự lập và kỹ năng sống, các em còn được tôi luyện bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nước.

Video 300 thiếu nhi Nghệ An "xuất quân" tập làm chiến sĩ nhí.
Sáng 30/5, Tỉnh Đoàn Nghệ An﻿, Sở GD&ĐT tỉnh, Trường Quân sự Quân khu 4 đã tổ chức lễ xuất quân chương trình “Học kỳ trong Quân đội” năm 2026.
Chương trình “Học kỳ trong Quân đội﻿” là mô hình giáo dục mang tính trải nghiệm giàu ý nghĩa, được tổ chức thường niên, nhằm giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, truyền thống anh hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam; tạo môi trường bồi dưỡng kỹ năng xã hội, kỹ năng sống, thu hút hàng nghìn em học sinh trên địa bàn tỉnh tham gia.
Với chủ đề “Chúng em tập làm chiến sĩ - Trưởng thành trong kỷ luật - Vững vàng trước tương lai”, khóa “Học kỳ trong Quân đội” năm nay có sự tham gia của hơn 300 em trong toàn tỉnh.
Trong thời gian 9 ngày, các chiến sĩ nhí được trải nghiệm nhiều hoạt động học tập, rèn luyện bổ ích như: “Tập làm chiến sĩ” để các em được trải nghiệm cuộc sống tự lập, thấu hiểu và tự hào về truyền thống anh hùng, về những phẩm chất cao quý của “Bộ đội Cụ Hồ”. “Trưởng thành trong kỷ luật” rèn giũa nên những con người sống có lý tưởng, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. “Vững vàng trước tương lai”, tự tin và vững bước vượt qua mọi khó khăn, thử thách của cuộc sống hiện đại.
Trải qua chặng đường dài không ngừng đổi mới và sáng tạo, chương trình “Học kỳ trong Quân đội” tỉnh Nghệ An đã khẳng định được uy tín và giá trị nhân văn sâu sắc, trở thành mô hình giáo dục kỹ năng sống, giáo dục lòng yêu nước được xã hội và các bậc phụ huynh ghi nhận, đánh giá cao.
Năm nay, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cả nội dung huấn luyện quân sự lẫn các chuyên đề kỹ năng thực hành xã hội, ban tổ chức kỳ vọng biến 9 ngày học kỳ trong quân đội ở Tiểu đoàn 5, Trường Quân sự Quân khu 4 thành một trải nghiệm toàn diện, giúp các em bồi đắp lối sống văn hóa, biết chia sẻ và yêu thương nhiều hơn.
Hơn 300 chiến sĩ nhí được phân thành các tiểu đội và di chuyển lên xe để về Trường Quân sự Quân khu 4.
Nhiều em nhỏ lần đầu tiên tham gia chương trình "Học kỳ trong Quân đội" nên còn bỡ ngỡ. Bố, mẹ người thân phải liên tục dặn dò, động viên con để có một kỳ trải nghiệm tuyệt vời.
Nhiều em nhỏ được bố mẹ đưa đi để chào anh, chị trước khi bước vào 9 ngày tập làm chiến sĩ.
