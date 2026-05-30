Hơn 300 chiến sĩ nhí rèn bản lĩnh tuổi trẻ từ thao trường quân đội

TPO - Rời vòng tay cha mẹ, hơn 300 thiếu nhi Nghệ An chính thức bước vào 9 ngày trải nghiệm trong môi trường quân đội. Không chỉ học kỷ luật, tự lập và kỹ năng sống, các em còn được tôi luyện bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nước.
Với chủ đề “Chúng em tập làm chiến sĩ - Trưởng thành trong kỷ luật - Vững vàng trước tương lai”, khóa “Học kỳ trong Quân đội” năm nay có sự tham gia của hơn 300 em trong toàn tỉnh.
Hơn 300 chiến sĩ nhí được phân thành các tiểu đội và di chuyển lên xe để về Trường Quân sự Quân khu 4.
Nhiều em nhỏ được bố mẹ đưa đi để chào anh, chị trước khi bước vào 9 ngày tập làm chiến sĩ.