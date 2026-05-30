Nam sinh chuyên Hóa đạt điểm SAT tuyệt đối

Em Đỗ Ngọc Gia Bảo - học sinh lớp 11 Hóa 1, Trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam vừa đạt điểm SAT tuyệt đối - 1600/1600 điểm. Bảo tự nhận, mặc dù bản thân có những lúc "ngang bướng" khi ôn luyện nhưng con số 1600 điểm không quá bất ngờ.

Nhớ lại thời điểm mới bắt đầu học SAT, Bảo ngang bướng khi không làm bài tập đầy đủ, khiến thầy phải nhắc nhở và động viên rất nhiều trong một thời gian dài. Sau này khi đã nghiêm túc hơn, em vẫn có những phần khá né tránh, đặc biệt là những dạng bài em không thích hoặc cảm thấy quá khó.

Dù là học sinh chuyên Hóa và thiên về tư duy logic, Bảo xem SAT như một cơ hội để thử thách bản thân ở cả khả năng ngôn ngữ và tư duy học thuật theo chuẩn Mỹ.

Từ nhỏ, em rất thích tìm hiểu về vũ trụ và thiên văn học. Hồi bé, em thường xin mẹ mua rất nhiều sách về chủ đề này và thay vì đọc truyện tranh, em lại thích đọc những cuốn sách khoa học dành cho trẻ em về vũ trụ.

Lên cấp 2, Bảo từng rất háo hức với môn Vật lý, nhưng chương trình lúc đó lại khác khá nhiều so với những gì em tưởng tượng. Sau này, em dần thấy Hóa học thú vị hơn nên chuyển hướng tập trung vào môn Hóa. Tuy vậy, đến hiện tại em vẫn yêu thích cả Hóa lẫn Vật lý, và niềm hứng thú với khoa học nói chung vẫn là điều theo em từ nhỏ đến hiện tại.

Chính bởi yêu thích những con số và phản ứng hóa học, khi chinh phục kỳ thi SAT, Bảo cho rằng, em đã được khai phá giới hạn nhiều nhất ở phần Reading. Trước đây, Bảo từng nghĩ đây gần như là phần không dành cho mình, vì những bài đọc quá dài và nhiều thông tin khiến em rất dễ bị mất tập trung. Có những lúc em đọc xong mà cảm giác mọi thứ bị rối lên, không biết đâu mới là ý chính hay cách tiếp cận đúng.

Tuy nhiên, Bảo nhận ra Reading không đơn thuần là kiểm tra vốn từ hay khả năng đọc tiếng Anh, mà thực chất là kiểm tra khả năng tư duy logic, chọn lọc thông tin và hiểu được lập luận của tác giả.

"Khi hiểu ra điều đó, em có cảm giác như mình vừa "mở khóa" được một phần tư duy mà trước đây chưa từng biết cách sử dụng. Khoảnh khắc đó khiến em nhận ra giới hạn của bản thân đôi khi chỉ đến từ việc mình chưa tìm được phương pháp phù hợp", Bảo nhớ lại.

Theo Bảo, bí quyết để chinh phục điểm SAT tuyệt đối nằm ở sự kiên trì. Với các bạn học chuyên tự nhiên, đặc biệt là chuyên Hóa hay Toán, tư duy logic vốn đã là một lợi thế rất lớn khi học SAT, nhất là với phần Reading. Ngoài ra, cần tìm được một người hướng dẫn có phương pháp tư duy đồng điệu với dân tự nhiên sẽ giúp các bạn rút ngắn thời gian "mò mẫm".

Bên cạnh đó, ở những giai đoạn gần thi, Bảo thường dậy từ 3 giờ sáng để học, còn bình thường khoảng 5 giờ. Nhờ vậy, em luôn giữ được sự tỉnh táo trong giờ học và gần như chưa khi nào ngủ gật trên lớp.

"Tuy nhiên, em vẫn còn điểm yếu là khả năng xử lý áp lực chưa thật sự tốt. Khi kết quả không như mong muốn, em dễ lo lắng và mất bình tĩnh. Có lẽ vì được gia đình bảo bọc khá nhiều nên ngoài việc học, em chưa va chạm với quá nhiều khó khăn trong cuộc sống. Hiện tại, em đang cố gắng tích lũy thêm trải nghiệm và kinh nghiệm sống bằng cách học hỏi từ người lớn cũng như các anh chị đi trước", Bảo chia sẻ.

Đỗ Ngọc Gia Bảo đặt mục tiêu chinh phục học bổng đi du học Nhật Bản trong lĩnh vực kỹ thuật hàng không vũ trụ.

Trong thời gian tới, em đặt mục tiêu đạt IELTS khoảng 8.5 và tìm kiếm cơ hội nhận học bổng du học Nhật Bản. Hiện tại em chưa hướng đến một trường đại học cụ thể, nhưng em rất hứng thú với lĩnh vực kỹ thuật hàng không vũ trụ và mong muốn được theo đuổi ngành này trong tương lai.