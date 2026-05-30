Ra quân tình nguyện, tuổi trẻ Bắc Ninh vào việc khó

Nguyễn Thắng

TPO - Hỗ trợ giải phóng mặt bằng sân bay Gia Bình, khám bệnh miễn phí cho 5.000 người dân, xây dựng hàng loạt công trình an sinh... tuổi trẻ Bắc Ninh chính thức bước vào Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026 với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”.

Ngày 30/5, tại xã Lương Tài, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bắc Ninh tổ chức lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026, với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên, tình nguyện viên và người dân địa phương.

Phát biểu tại chương trình, anh Hà Thái Sơn - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh cho biết, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt khi tuổi trẻ cả nước thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Anh Hà Thái Sơn - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh phát biểu tại chương trình.

Trong bối cảnh đó, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè tiếp tục được triển khai sâu rộng với nhiều nội dung, công trình và phần việc ý nghĩa, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị cũng như nhu cầu thực tiễn của từng địa phương.

Theo anh Sơn, qua nhiều năm triển khai, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè đã trở thành môi trường thực tiễn sinh động để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Đó là nơi tinh thần trách nhiệm, sáng tạo và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng.

Trao quà tặng học sinh khó khăn và các công trình thanh niên.

Điểm đặc biệt của chiến dịch năm nay là việc lựa chọn xã Lương Tài làm nơi ra quân cấp tỉnh. Đây là địa phương đang bước vào giai đoạn cao điểm thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án Sân bay Gia Bình - công trình trọng điểm có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của Bắc Ninh trong tương lai.

Việc lựa chọn địa bàn này không chỉ mang ý nghĩa khởi động chiến dịch mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ về vai trò của thanh niên trong đồng hành cùng các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thăm hỏi và tặng quà các gia đình liệt sĩ.

Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” không còn là khẩu hiệu mà đang được tuổi trẻ Bắc Ninh cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực, từ cơ sở. Những đội hình thanh niên sẽ trực tiếp tham gia hỗ trợ công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện các dự án trọng điểm.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026 được triển khai với 1 chương trình và 4 chiến dịch thành phần, diễn ra cao điểm từ ngày 25/5 đến ngày 31/8.

Bên cạnh các đội hình truyền thống, năm nay Tỉnh Đoàn Bắc Ninh thành lập thêm hai đội hình mới gồm đội hình tình nguyện chuyển đổi số và đội hình tình nguyện hỗ trợ giải phóng mặt bằng Sân bay Gia Bình.

Khánh thành công trình thanh niên.

Đây được xem là dấu ấn mới của chiến dịch, thể hiện sự chủ động của tổ chức Đoàn trong việc bắt nhịp với những yêu cầu phát triển mới của địa phương.

Song song với đó, tuổi trẻ toàn tỉnh tiếp tục triển khai 14 tuyến công trình thanh niên đã được phát động từ đầu năm như “Thắp sáng đường quê”, xây dựng sân thể thao cộng đồng, đường cờ Tổ quốc, điểm vui chơi cho thiếu nhi, hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo.

Một trong những hoạt động nhận được nhiều sự quan tâm tại lễ ra quân là chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 5.000 người dân trên địa bàn.

Hoạt động này được triển khai nhằm thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 18/5/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Khám sức khỏe miễn phí cho người dân.

Từ sáng sớm, rất đông người cao tuổi, gia đình chính sách và người dân đã có mặt để được các y, bác sĩ thăm khám, tư vấn sức khỏe. Những bàn tay áo xanh tận tình hướng dẫn, hỗ trợ người dân làm thủ tục, đo huyết áp, ghi chép thông tin đã tạo nên hình ảnh đẹp của thanh niên trong lòng người dân.

Không chỉ dừng lại ở những lời phát động, ngay tại chương trình, hàng loạt công trình, phần việc ý nghĩa đã được trao tặng. Ban tổ chức trao công trình “Thắp sáng địa chỉ đỏ”, hỗ trợ sơn sửa nhà ở cho 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Lương Tài với tổng trị giá 200 triệu đồng.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn trao tặng 2 sân chơi thiếu nhi, công trình đường cờ Tổ quốc và “Thắp sáng đường quê” với tổng nguồn lực 150 triệu đồng.

Tặng 2 sân chơi thiếu nhi, công trình đường cờ Tổ quốc và “Thắp sáng đường quê”.

Bên cạnh đó, 20 suất quà được trao tới các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; chương trình “Cặp lá yêu thương” cùng 15 “Góc học tập cho em” được trao tới các em thiếu nhi vượt khó học giỏi tại các xã Lương Tài, Đại Lai và Gia Bình với tổng trị giá 110 triệu đồng.

Ngay sau lễ phát động, các hoạt động hưởng ứng đã diễn ra sôi nổi như khám bệnh miễn phí cho người dân, khánh thành các công trình thanh niên, triển khai các đội hình tình nguyện tại cơ sở và nhiều hoạt động an sinh xã hội khác.

#Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2026 #Chương trình khám bệnh miễn phí #Tỉnh Đoàn Bắc Ninh #Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè #Sân bay Gia Bình #xã Lương Tài

