Hàng trăm hộ dân chưa giao mặt bằng sau 7 năm di dân Kinh thành Huế

TPO - Sau gần 7 năm triển khai, dự án di dân khu vực 1 Kinh thành Huế vẫn còn hơn 450 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng.
Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 1 TP. Huế cho biết, hiện vẫn còn 20 hồ sơ chưa được phê duyệt phương án bồi thường tại các khu vực đàn Xã Tắc, khu Lục Bộ và hồ Học Hải.
Tại khu vực Lục Bộ, nhiều trường hợp phát sinh do nhà ở được bố trí từ trước đã xuống cấp, người dân chuyển sang vị trí khác trong khu vực để sinh sống. Có trường hợp người đứng tên sử dụng nhà đã qua đời, con cháu tiếp tục ở lại nhưng chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý liên quan thừa kế. Một số trường hợp khác liên quan nhà thuộc sở hữu nhà nước nhưng chưa xác định được đơn vị quản lý để hoàn tất thủ tục bồi thường, hỗ trợ.